El resultado del test de embarazo que se hizo Morena Rial

Morena Rial ha captado la atención mediática tras la solicitud de sus abogados para que se le permita salir de la cárcel y someterse a estudios médicos, dado que podrían sospechar que está embarazada.

La Cámara judicial autorizó la realización de un test de embarazo, cuyo resultado fue negativo, según confirmó el abogado Alejandro Cipolla en una entrevista con TN Show. A pesar de esto, se procederá con una extracción de sangre debido a los antecedentes del anterior embarazo de Morena.

El abogado recordó que en el pasado, los test realizados para determinar si estaba embarazada de Amadeo también dieron negativos, y la confirmación definitiva llegó con análisis de sangre.

Si se confirmara el embarazo de la hija de Jorge Rial, sus abogados solicitarían una revisión de la solicitud de arresto domiciliario.