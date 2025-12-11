Dellasanta marcó la cancha en su primera sesión como concejal y dejó en claro que no llega para calentar la banca

Durante la presentación de una minuta de comunicación para mejorar la iluminación del Parque Balneario Municipal, se desató un intenso debate entre concejales de diferentes bloques. La propuesta, liderada por Valeria Soltermam y respaldada por Juan Senn, Martín Racca(la presentó antes de dejar su banca) y María Paz Caruso, tuvo como objetivo proponer soluciones inmediatas para el mantenimiento del predio y sus sanitarios.

Soltermam subrayó la necesidad de seguridad en el parque, especialmente durante la primavera y el verano. “La falta de iluminación obliga a muchos vecinos a retirarse temprano, lo que genera inseguridad en sectores oscuros”, afirmó. Además, vinculó la situación con la salud pública, citando el riesgo del dengue por la falta de mantenimiento.

La concejala pidió una respuesta urgente y cuestionó al personal municipal, sugiriendo que existen recursos suficientes para realizar las mejoras. Aseguró que podría resolver el problema rápidamente, dada su experiencia en construcción.

Desde el oficialismo, Carla Boidi apoyó la solicitud pero advirtió que las fallas en el sistema eléctrico no son simples de reparar. Mencionó la existencia de cables subterráneos dañados y destacó la complejidad técnica del asunto. Criticó a su colega Fabricio Dellasanta por no comprender los aspectos técnicos vinculados a la infraestructura.

Dellasanta, por su parte, expresó su frustración por la falta de soluciones y reiteró que los recursos municipales son suficientes para abordar la situación. También cuestionó la eficiencia del personal involucrado, aludiendo a una falta de compromiso. “No entendemos por qué no está resuelto, por qué tenemos que venir a plantear una cosa que es elemental”, dijo Dellasanta. Y continuó: “Para que haya más iluminación no hay ninguna excusa, porque recursos no nos faltan, “Hay muchísima gente que no tiene ninguna función, que vienen a pasar la tarjetita y después se llevan el dinero sin merecerlo. Son sanguijuelas del erario público”.

Boidi le respindió a Dellasanta:

“Me resulta asombroso que el señor no conozca de temas técnicos. Evidentemente entienden el problema, pero no entienden constructivamente”.

“La construcción tiene costos elevados, y sobre todo si estamos hablando de infraestructura. Internamente hay un problema de cables subterráneos, no es solamente contar con dos personas haciendo mantenimiento, es mucho más complejo”.

Mársico intentó poner paños fríos, pero aprovechó y también le pegó al libertario: “Si Fabricio Dellasanta quiere debatir libremente, puede pedir el debate en comisión, que yo se lo voy a dar siempre, esto es un cuerpo parlamentario. El que quiere ser Ejecutivo se postula de intendente.Todas las veces que vos pidas un debate en comisión, te lo voy a dar siempre”.

El debate dejó en evidencia las diferencias de conceptos entre quien viene del sector privado y está acostumbrado a resolver los problemas en forma rápida, y quienes están acostumbrados a vivir del Estado y hacer las cosas sin apuros.