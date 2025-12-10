Mabel Fossatti hablo de todo con R24N

En una extensa charla con R24N, la flamante presidenta del Concejo Municipal habló de todo y respondió a todas las preguntas. Demostrando un saludable manejo de la oratoria, lo cual contrasta con su actuación en estos dos años sentada en la "poltrona" como concejal, la profesora Fossatti nos impresionó gratamente en sus primeras horas a cargo del máximo cargo legislativo de la ciudad. Habló de la "obediencia debida", que ayer volvió a estar en el debate a partir de la despedida como concejal de Ceferino Mondino y de Lisandro Mársico. En la nota concedida a nuestro medio, fue muy clara al hablar de los consensos necesarios a la hora de trabajar en beneficio de la ciudad y dejó un mensaje contundente al concejal Fabricio Dellsanta, cuando se refirió a los discursos que ella llamó "tribuneros". Evidentemente, a la educadora, hoy a cargo del legislativo local, le esperan días de mucho diálogo y debate, y por sobre todas las cosas, de tratar de consensuar a las partes, dado que se terminó la mayoría automática que tenía el oficialismo hasta ahora.