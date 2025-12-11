La Municipalidad avanza con la puesta en valor del Skate Park de barrio Pizzurno

La Municipalidad de Rafaela continúa desarrollando acciones destinadas a recuperar y mejorar los espacios públicos de la ciudad. En esta oportunidad, se llevan adelante trabajos de puesta en valor en el Skate Park ubicado en el barrio Pizzurno.

El espacio presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo y a la presencia de numerosos grafitis en su infraestructura. Por este motivo, cuadrillas municipales pertenecientes a la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente iniciaron tareas de reacondicionamiento integral, que incluyen pintura, reparación de superficies y mejoras generales en los distintos sectores del parque.

A su vez, personal de Obras Públicas avanza con la instalación de nuevos juegos infantiles en el sector recreativo contiguo, una intervención muy esperada por las familias del barrio y que próximamente podrá disfrutarse.

Estas acciones buscan brindar un entorno más seguro, limpio y adecuado para las y los jóvenes que utilizan diariamente este lugar para la práctica de deportes urbanos, así como para toda la comunidad que disfruta del espacio.

La renovación del Skate Park y la incorporación de nuevos juegos infantiles forman parte del compromiso sostenido del municipio con el mantenimiento y la mejora de los espacios comunes, promoviendo ámbitos de encuentro, recreación y convivencia de calidad para los vecinos y vecinas de Rafaela.