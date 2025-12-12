La Cámara de Senadores aprueba la Ley de Política Tributaria para 2026

Este jueves, durante la Sesión Extraordinaria N° 1, la Cámara de Senadores de Santa Fe, bajo la presidencia de Felipe Michlig, otorgó media sanción unánime al proyecto de Ley de Política Tributaria para 2026, que ahora será evaluado por la Cámara de Diputados.

El proyecto, presentado en el Mensaje N° 39 del Poder Ejecutivo, establece los tributos provinciales para el año 2026. Según Michlig, incluye numerosas exenciones y deducciones fiscales con el objetivo de aliviar la carga tributaria sobre la población y fomentar el desarrollo productivo en la provincia.

El senador indicó que la provincia prevé resignar alrededor de 80 mil millones de pesos en recaudación para priorizar la producción y el empleo, con la intención de impulsar la actividad económica en Santa Fe. Además, se contempla una reducción significativa del impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas que incrementen su plantilla de trabajadores en 2026. En contrapartida, se espera que se generen 70 mil millones de pesos adicionales a través de cambios en la legislación sobre juegos en línea.

“Buscamos lograr el máximo consenso en la legislatura”, afirmó Michlig, destacando que el proyecto fue aprobado de manera unánime en el Senado, que previamente también dio su visto bueno al Presupuesto Provincial para 2026.

Durante la sesión, el senador Julio "Paco" Garibaldi destacó que el proyecto es el resultado de casi una década de trabajo en la Mesa de Análisis Tributaria, iniciada bajo la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz.

Alcides Calvo, otro senador, calificó la ley como "fundamental", señalando que es un pilar para financiar el Estado de manera justa. Aunque el bloque opositor la apoyó, Calvo destacó la necesidad de abordar algunas cuestiones en futuras revisiones.

Finalmente, el senador Esteban Motta se pronunció sobre la importancia de cambiar la percepción de un Estado ineficiente, abogando por uno que genere riqueza distribuida equitativamente.