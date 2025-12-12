Encuesta proyectó que Milei ganaría el balotaje de 2027 con una ventaja de 14 puntos

El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, muestra un notable respaldo en las encuestas tras el triunfo en las elecciones legislativas de octubre. Un estudio de la consultora Equipo Mide, realizado entre el 1 y el 5 de diciembre con 2.142 casos y un margen de error de ± 2,12%, indica que, en un escenario de segunda vuelta presidencial, Milei superaría al kirchnerismo con un 40% de apoyo frente al 30% del peronismo; el 30% restante se mantiene indeciso.

El informe, titulado "Dos años de Milei en la presidencia de la Nación", sugiere un panorama optimista para el oficialismo, que no solo retiene el apoyo, sino que también amplía su competitividad electoral. Si se consideran solo los votos afirmativos, La Libertad Avanza alcanzaría un 57%, mientras que el peronismo obtendría un 43%.



El estudio también analiza la relación de los ciudadanos con el Gobierno, revelando que un 36% aprueba su gestión, un 30% la rechaza y un 34% se muestra neutral. Además, la imagen positiva de Milei ha aumentado del 44% al 53%, con su evaluación negativa bajando del 54% al 47%.



Los resultados sugieren que, si se mantiene esta tendencia, La Libertad Avanza podría entrar en el año preelectoral con una ventaja considerable sobre un peronismo que aún enfrenta desafíos en su liderazgo.