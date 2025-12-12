Santiago Caputo reivindica la “Era Milei” y agita el debate político a dos años del inicio de la gestión

Santiago Caputo publicó un mensaje por los dos años de Milei destacando que la Argentina vive un cambio histórico.

El asesor afirmó que existe un “antes y después” de la “Era Milei” y que el país será “grande otra vez”.

Cerró su tuit con las siglas VLLC y TMAP, símbolos del ideario libertario.

El mensaje generó adhesiones entre seguidores y reforzó la narrativa interna de La Libertad Avanza.

Analistas interpretan la comunicación como parte de una estrategia para instalar la idea de un cambio de paradigma político.

Milei publicó un mensaje más sobrio, agradeciendo por sus dos años de gestión y acompañado por Karina Milei.

El segundo aniversario de Javier Milei en la Casa Rosada volvió a poner en el centro de la escena a uno de sus hombres más influyentes: Santiago Caputo. El asesor presidencial, figura clave en la estrategia política y comunicacional de La Libertad Avanza, publicó un mensaje en redes sociales que buscó sintetizar el espíritu del oficialismo en esta etapa. Su frase principal —“todavía no toman dimensión de lo que estamos viviendo”— hizo eje en la profundidad del cambio que, según él, atraviesa la Argentina desde diciembre de 2023 con la llegada del economista libertario al poder.

Caputo sostuvo que el desembarco de Milei inauguró una transformación “innovadora y trascendental”, capaz de redefinir el sistema político argentino. Afirmó que el país está viviendo un proceso que marcará un antes y un después, y que la llamada “Era Milei” quedará registrada como un punto de inflexión histórico. En su diagnóstico, las reformas impulsadas por el Gobierno —en materia económica, administrativa y cultural— conforman un nuevo paradigma que La Libertad Avanza interpreta como el camino hacia una Argentina “grande otra vez”.

El mensaje no sólo buscó conmemorar el aniversario, sino también reforzar la narrativa interna del oficialismo. Caputo cerró su publicación con las siglas VLLC (“Viva La Libertad Carajo”) y TMAP (“Todo Marcha Acorde al Plan”), dos sellos distintivos del universo libertario que funcionan como consignas de fortaleza, continuidad y convicción ideológica. En cuestión de minutos, el tuit recibió adhesiones de seguidores que celebraron el rumbo del Gobierno y reivindicaron las ideas del presidente.

La reacción dentro del espacio oficialista fue casi inmediata: dirigentes, militantes digitales y usuarios afines replicaron y comentaron el mensaje como una reafirmación del ideario libertario. Para Caputo, que actúa como arquitecto del discurso presidencial, el aniversario operó como una oportunidad para reforzar la mística interna y alinear expectativas hacia lo que La Libertad Avanza considera su proyecto de transformación de largo plazo.

La lectura de los analistas

Desde el plano político, analistas coinciden en que la “Era Milei” que menciona Caputo es parte de una construcción simbólica que busca instalar la idea de un fenómeno disruptivo dentro de la política argentina. El oficialismo sostiene que estos dos años representan un punto de quiebre con la tradición estatalista y con el modelo económico previo, marcando una matriz de liberalización que aspira a modificar de forma estructural la economía.

En los hechos, el Gobierno profundizó un programa de ajuste fiscal, desregulación y reformas orientadas a reducir el tamaño del Estado, con efectos sociales y económicos que continúan alimentando debates. Sin embargo, más allá de las controversias, el asesor presidencial insiste en enumerar estos cambios como evidencia de una etapa refundacional.

Los expertos señalan que el mensaje de Caputo también muestra el rol central que ocupa dentro de la mesa chica del poder. Su presencia permanente en las redes, su influencia en la comunicación oficial y su lugar en la toma de decisiones lo posicionan como uno de los hombres más escuchados por el Presidente. Así, su afirmación sobre un antes y un después adquiere un tono no sólo celebratorio, sino programático.

Milei y un mensaje sobrio para un aniversario sensible

El propio presidente Javier Milei eligió un camino más austero para conmemorar los dos años desde su llegada a la Casa Rosada. Publicó un mensaje breve en redes sociales: “Muchas gracias por estos dos años”, acompañado de una foto junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El contraste entre la sobriedad del mandatario y el tono épico de Caputo fue leído por algunos analistas como un complemento estratégico: el Presidente agradece; el asesor proyecta.

Mientras Milei mantiene una comunicación más directa y escueta, Caputo se encarga de moldear la narrativa histórica y política que sustenta al oficialismo. Y en esta ocasión, buscó dejar una marca conceptual: que los primeros dos años de gobierno sientan las bases de una nueva etapa, con identidad propia y con la convicción de que el rumbo elegido es irreversible.