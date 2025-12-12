Maximiliano Pullaro en Corrientes: el gobernador criticó a Nación por la deuda con Santa Fe

La asunción del nuevo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reunió a varios mandatarios de la región. Entre ellos, el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien utilizó su presencia para lanzar duras críticas al Gobierno nacional por las deudas que mantiene con su provincia.

Pullaro insistió en que "Nación se siente en una mesa y nos pague lo que nos debe", detallando que los montos adeudados provienen de la caja de jubilaciones y del Pacto Fiscal no cumplido.

“Santa Fe no tiene deudas con el Estado nacional, tenemos las cuentas equilibradas en base a una administración ordenada y seguimos reclamando que nos envíen lo que nos corresponde y que se pueda invertir en infraestructura productiva y que se haga justicia por todo lo que Santa Fe le da a la Nación”, remarcó Pullaro.

El gobernador santafesino concluyó su mensaje político enfatizando la necesidad de "defender al interior productivo en pos de un federalismo pleno".

Elogios a la gestión de Valdés

Pullaro estuvo acompañado en la ceremonia por los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Misiones, Hugo Mario Passalacqua, además de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani.

En contacto con la prensa, el mandatario santafesino tuvo palabras de elogio para el gobernador saliente: “Se termina un inmenso gobierno de la provincia de Corrientes, el de Gustavo Valdés, que es un ejemplo para toda la Argentina”.

Pullaro destacó que la gestión de Gustavo Valdés “logró modernizar la provincia, mostrar que las cuentas pueden estar en orden y fundamentalmente, que Corrientes estaba para mucho más”.

Sobre el nuevo titular del Ejecutivo, Pullaro expresó su deseo de que “Juan Pablo Valdés sea tan buen gobernador como su hermano” y que pueda asumir los desafíos que comparten ambas provincias.

Finalmente, Pullaro se refirió a la interna del radicalismo nacional, manifestando que si “Gustavo Valdés quisiera, no tengo dudas que todo el partido lo apoyará como presidente de la UCR”.

