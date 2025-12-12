Se tatuó los abdominales porque no le gustaba ir al gimnasio

Un inusual pedido en un estudio de tatuajes de Manchester, Reino Unido, ha dado de qué hablar. Un cliente solicitó un tatuaje que simula un abdominal marcado, buscando evitar el esfuerzo de un régimen de ejercicios riguroso y una dieta estricta.

Dean Gunther, el tatuador responsable, comentó que nunca había recibido una solicitud tan peculiar. Según él, el cliente siempre había deseado tener un "six pack", pero no estaba dispuesto a comprometerse con el gimnasio ni con la alimentación saludable.

El proceso de tatuaje duró dos días, dado el tamaño y la complejidad del diseño, que requirió atención meticulosa a cada detalle. Tras finalizar el trabajo, el cliente salió del estudio luciendo unos abdominales tatuados.

Gunther compartió un video del procedimiento en su cuenta de Instagram, donde mostró el antes y el después del tatuaje. Las reacciones no se hicieron esperar, con cientos de comentarios de usuarios, incluyendo uno ingenioso que decía: “Cuando entrene y realmente tenga abdominales, esos abdominales tendrán abdominales”.

El entrenador personal Gerren Liles también hizo un comentario humorístico, bromeando: “Lo estuve haciendo mal todo este tiempo”. A pesar de las críticas hacia esta extraña decisión, muchos seguidores elogiaron la calidad del trabajo, aunque varios consideraron que la idea en sí era absurda.