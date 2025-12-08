Un perro en rehabilitación por alcohol: el curioso caso de un labrador

Veterinarios de Plymouth, Reino Unido, salvaron a un labrador retriever alcohólico llamado Coco, que estuvo al borde de la muerte tras desarrollar una adicción al alcohol. Este perro de dos años, un cruce de labrador, pasó un mes en cuidados intensivos tras ser rescatado junto a otro can del Woodside Animal Welfare Trust, tras el fallecimiento de su dueño.

Ambos perros se habían acostumbrado a consumir alcohol debido a que su difunto propietario dejaba botellas abiertas en el patio cada noche. La situación se agravó y el otro perro no sobrevivió a la abstinencia, mientras que Coco tuvo que ser sedado durante cuatro semanas para tratar su adicción.

El refugio expresó su agradecimiento en Twitter por la recuperación de Coco, quien ha dejado la medicación y está mostrando comportamientos más normales, aunque aún presenta ansiedad. A pesar de su mejora física, Coco no está listo para la adopción y continúa en proceso de rehabilitación.

El Woodside Animal Welfare Trust subrayó la importancia de su intervención en la recuperación de Coco, indicando que sin su ayuda, el perro probablemente no habría sobrevivido a esta difícil experiencia. Aunque Coco avanza en su camino hacia la recuperación, todavía requiere cuidados y tiempo antes de estar disponible para ser adoptado.