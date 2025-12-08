Rafaela reconocida en los MICE Awards

Rafaela volvió a consolidarse como un actor clave en el turismo de reuniones de la provincia al ser distinguida en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards, evento que reconoce a los principales impulsores del sector.

La ceremonia se realizó este jueves en la Bolsa de Comercio de Santa Fe y reunió a representantes públicos y privados vinculados a la organización de congresos, ferias, actividades deportivas y eventos culturales.

Ciudad MICE de mayor crecimiento

En esta edición, Rafaela fue distinguida con el premio "Ciudad de mayor crecimiento de turismo de reuniones de la Provincia de Santa Fe", un reconocimiento que llega en un momento estratégico para la ciudad.

El intendente Leonardo Viotti recibió el premio y destacó que Rafaela cuenta con un potencial muy grande, no solo por su ubicación sino por la infraestructura que se está desarrollando de cara al futuro.

En ese sentido, Viotti subrayó que las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026 ?de los cuales Rafaela será sede? dejarán un legado fundamental para el crecimiento del turismo de eventos, fortaleciendo la capacidad organizativa de la ciudad y ampliando su infraestructura deportiva y de servicios.

El Intendente remarcó además que el crecimiento registrado durante este año se potenciará a partir de 2026, acompañado por obras clave y nuevos proyectos que consolidan la visión de Rafaela Ciudad Deportiva. También señaló la importancia de recuperar eventos deportivos característicos de la ciudad, como el TC.

Un reconocimiento al trabajo conjunto

El premio otorgado a Rafaela refuerza la proyección que la ciudad viene ganando en el turismo de reuniones, un sector que genera actividad económica, empleo y movimiento turístico durante todo el año.

La distinción se suma al trabajo que el Municipio viene realizando para potenciar su infraestructura y fortalecer una agenda anual de eventos propios y regionales.

Contexto provincial

Los Santa Fe MICE Awards fueron impulsados por el Gobierno provincial como parte de una estrategia para fortalecer la industria de reuniones. En 2025, Santa Fe registró 420 eventos, movilizó 900 mil turistas y generó 330 millones de dólares, según datos oficiales.



