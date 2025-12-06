Por Carlos Zimerman

Mársico será reelecto como presidente del Concejo Municipal con el voto de los concejales de LLA. El apoyo libertario no se dará por convencimiento, sino por espanto; no les queda otra. De lo contrario, el cuerpo legislativo rafaelino tendrá un presidente peronista, y eso ya es demasiado para los representantes de Milei en Rafaela. Todos sabemos de los encontronazos entre Fabricio Dellasanta y Lisandro Mársico, así como de la pirotecnia verbal existente desde el famoso debate de candidatos, cuando Mársico, equivocadamente, participó desde la tribuna, cuando solo le correspondía estar como espectador y no decir nada, aunque escuchara cuestiones inherentes a su gestión. Desde ese momento, podría parecer que el diálogo se cortó por completo, pero en realidad se deben a cuestiones personales y no ideológicas.

Mársico y Dellasanta piensan en muchas cosas en común; las coincidencias seguramente son más de lo que ellos mismos creen. Pero el solo hecho de pensar en un peronista presidiendo el Concejo Municipal espanta a Dellasanta. Es por ello que se unirá al voto de Scavino, Fosatti y Carla Boidi, que, junto a los dos votos libertarios, son suficientes para sentar a Mársico en la presidencia.

Si de peronismo hablamos, María Paz Caruso sería la persona indicada, pero eso no le satisface al intendente Viotti. No porque no esté de acuerdo con la concejal peronista, sino porque la prefiere en el debate, no sentada en la presidencia. Viotti se quedó "desnudo" luego de la derrota catastrófica en las elecciones a concejal y no tiene quién pueda defender las posiciones del oficialismo, por lo que los acuerdos con la ¿oposición? serán muchos. En el nuevo Concejo Municipal, los verdaderos y únicos opositores serán los concejales de LLA. Con Viotti y los concejales peronistas, veremos la casta en estado puro.

Hoy, Viotti está más cerca del peronismo en su pensamiento que de los libertarios. Viotti no está con las ideas de la libertad, que eso quede claro, y sus acciones en el ejercicio del gobierno son más similares a las del peronismo; hay demasiadas coincidencias. El año entrante seguramente será muy interesante. El acercamiento entre Mársico y Dellasanta se irá dando por decantación, y a finales de año ya se perfilará la elección de 2027, que elegirá nuevamente intendente. Ahí, quizás, vuelvan a chocar Mársico y Dellasanta, pero para eso falta mucho. Por ahora, Mársico será nuevamente el presidente del Concejo Municipal.