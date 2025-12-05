Necesitamos un entorno de competencia justa que beneficie a toda la comunidad.

RESUMEN EN FRASES CLAVE

Sin lugar a dudas, los remiseros de Rafaela tienen razón al manifestar su preocupación frente a la competencia que representan las aplicaciones de movilidad. Sin embargo, esto no significa que las aplicaciones estén excluidas de operar en la ciudad. Desde hace tiempo, he defendido la idea de que estas plataformas deben poder funcionar libremente, sin enfrentar prohibiciones o agresiones, como ha sucedido en otras localidades de nuestro país.



En un primer momento, parecía que la coexistencia entre remiseros y aplicaciones podría ser posible y pacífica. No obstante, la realidad ha demostrado que esta convivencia se ha complicado, especialmente debido a la intervención del Ejecutivo local. Como ha sido una constante en su gestión, cada vez que parece que un avance se vislumbra, lo que podría resultar beneficioso para la comunidad se transforma en un asunto conflictivo debido a la falta de consideración y entendimiento por parte de las autoridades.



Los remiseros, que efectivamente desempeñan un papel fundamental en el transporte local, se enfrentan a una realidad desventajosa. A diferencia de las aplicaciones, están sujetos a un extenso conjunto de normativas y pagos, lo que crea una asimetría que agrava su situación económica y laboral. Este marco regulatorio no solo es exigente, sino que también puede resultar asfixiante, al mismo tiempo que las empresas de aplicaciones pueden operar con menos restricciones, lo que provoca una competencia desleal.



El verdadero desafío no radica únicamente en la existencia de las plataformas digitales, sino en la necesidad urgente de que el Ejecutivo local ajuste sus políticas. Es fundamental que se adopte un enfoque más equitativo que no solo se concentre en recaudar ingresos, sino que también apoye a aquellos que trabajan arduamente bajo el amparo de la ley. La administración debería revisar y, en su caso, eliminar regulaciones y cobros innecesarios que solo generan obstáculos para quienes desean contribuir al desarrollo de la ciudad.



Es importante señalar que muchos de los miembros del Ejecutivo local parecen carecer de experiencia en el ámbito privado y en la actividad empresarial. Su realidad cotidiana se distancia de la de los trabajadores que afectan sus decisiones; muchos sólo conocen el sueldo asegurado que perciben a fin de mes. Esta desconexión entre la burocracia y la vida laboral de los ciudadanos se manifiesta en políticas públicas que, en lugar de facilitar el trabajo, incrementan los obstáculos.



La propuesta no es cerrar la puerta a las aplicaciones, sino permitir que todas las plataformas de movilidad que deseen operar en Rafaela tengan la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, esto debe ir acompañado de un compromiso por parte del Ejecutivo de asegurar que todos los actores del transporte cumplan con obligaciones equitativas. Es crucial que los remiseros no carguen con el peso de cumplir con normativas que otros actores no deben afrontar, creando así un entorno donde la competencia sea justa y respetuosa del esfuerzo de cada uno. Solo así se podrá forjar un ecosistema de transporte más saludable y beneficioso para todos en la comunidad.