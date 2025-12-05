Delia Colussi tendrá que dejar su cargo. Oficialistas y oposición pidieron su remoción

La delegada de la Región III de Educación, Delia Colussi, enfrenta su posible destitución tras el respaldo de la oficialista al pedido formulado por peronistas durante una sesión del Concejo Municipal. El concejal oficialista Ceferino Mondino insinuó esta decisión al confirmar que no hubo defensores para Colussi en el encuentro.

En esta sesión, se abordaron tensiones entre el Concejo y los choferes de remises que protestaban por la falta de regulación de las plataformas de transporte. Las quejas de los manifestantes reflejan un creciente descontento en la comunidad educativa debido a la inacción de la delegada.

El proyecto de resolución, respaldado por los concejales opositores Martín Racca, Vale Soltermam, Juan Senn y Paz Caruso, recibió seis votos a favor, incluidos los de dos miembros del bloque oficialista, mientras que Mondino, Augusto Rolando y Carla Boidi se abstuvieron. La propuesta insta al ministro de Educación, José Goity, a considerar la revocación de la designación de Colussi, citando la falta de diálogo y la inacción en asuntos cruciales como la falta de bancos en escuelas de nivel medio.

Soltermam argumentó que la situación actual es un "pedido de auxilio" desde las aulas, resaltando la necesidad de una delegada presente y empática que apoye a la comunidad educativa. Por su parte, Mondino señaló que su bloque se abstuvo porque se anticipan cambios por parte del gobierno provincial.

La concejal Fossatti, a pesar de la línea de su bloque, votó a favor de la destitución, aludiendo a la falta de gestión de Colussi y el impacto negativo en la educación. Otros concejales también justificaron su voto favorable al señalar que la falta de respuesta de la delegada a las inquietudes de padres y docentes no puede ser ignorada.

En otro tema, se aprobó un proyecto que garantiza el apoyo económico a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela, asegurando un aporte mensual de la Municipalidad. Este respaldo busca asegurar la operatividad del cuerpo ante situaciones de emergencia.

La próxima sesión especial, programada para el martes, incluirá despedidas para los concejales salientes y la toma de juramento de los nuevos ediles.