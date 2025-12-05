Recolección de residuos de patio en el sector 1

Este lunes 8 de diciembre deberán sacar sus residuos el sector 1, que corresponde a los barrios 30 de octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.
Además los miércoles, también podrán sacar los residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.
Se les solicita sacarlos en bolsas o pequeños manojos para facilitar la rapidez del servicio.
¿Qué se retira en este servicio municipal?
. Hojas del barrido de veredas, tan importante en la época otoñal.
. Residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas).
. Ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables.
Si superan estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20).