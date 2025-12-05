La inesperada sorpresa que De Paul preparó para Tini

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sigue fortaleciéndose, lo que quedó evidenciado en una reciente publicación de la cantante en su cuenta de Instagram. Stoessel, quien cuenta con más de 21 millones de seguidores, mostró un obsequio que recibió del futbolista: una rosa acompañada de un mensaje escrito a mano que decía: “Porque mis días con vos son más lindos. Te amo”.

La pareja se encuentra actualmente instalada en Miami, donde han decidido convivir mientras De Paul juega para el Inter Miami, equipo en el que también milita Lionel Messi. Según reportes, la mudanza a Estados Unidos ha sido un paso importante en su relación, luego de varias idas y vueltas.

Entre las imágenes compartidas por Tini, se pueden ver momentos de su vida cotidiana en su nueva vivienda, incluyendo la celebración del cumpleaños de su padre y reuniones con amigos. Aunque han surgido rumores sobre una posible boda el 20 de diciembre en Buenos Aires, la pareja ha optado por no confirmar estas especulaciones y prefiere mantener su vida personal en privado.

La nueva casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Miami

La pareja reside en una moderna propiedad ubicada en Miami Shores, adquirida por Rodrigo de Paul por aproximadamente 3.7 millones de dólares. La casa, diseñada con un estilo minimalista y en una paleta de colores neutros, ofrece un ambiente cómodo y elegante, ideal para su nueva etapa juntos.

Con amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural, la vivienda cuenta con espacios integrados y una piscina climatizada, brindando un refugio privado que les permite desconectarse de su vida pública. El entorno funciona como un oasis de tranquilidad en medio de la vibrante ciudad, reflejando un estilo de vida que combina tanto la carrera profesional de ambos como su relación personal.