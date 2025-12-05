La UCA registra una fuerte baja de la pobreza en 2025, pero advierte: “La cronicidad persiste”

La pobreza bajó del 45,6% al 36,6% según la UCA; el nivel más bajo desde 2018.

La indigencia cayó al 6,8%, frente al 11,2% de 2024.

La UCA advierte sobre un “piso estructural” de pobreza e indigencia vigente desde hace dos décadas.

La mejora se explica por la estabilización inflacionaria y la recuperación parcial de ingresos.

Caen el “estrés económico” (46,8%) y crece levemente la capacidad de ahorro (10,2%).

La entidad advierte que la mejora podría ser transitoria y que aún no hay cambios estructurales.

La pobreza y la indigencia muestran una mejora significativa en 2025 luego del pronunciado deterioro social registrado durante 2024, un año marcado por la caída de la actividad y la aceleración inflacionaria. Así lo detalla la última Encuesta de la Deuda Social Argentina del Observatorio de la UCA, cuyos resultados reflejan un retroceso de los principales indicadores de vulnerabilidad, un aumento en la capacidad de ahorro de los hogares y una reducción del “estrés económico”. Sin embargo, el estudio también advierte sobre la persistencia de la pobreza estructural y los límites de la recuperación.

El informe señala que la pobreza por ingresos descendió al 36,6% en el tercer trimestre del año, una baja notable frente al 45,6% registrado en igual período de 2024. El contraste es significativo: el año pasado había marcado el nivel más alto desde 2005, mientras que ahora la cifra se ubica en su piso más bajo desde 2018. En paralelo, los datos del Indec para el primer semestre muestran un nivel de pobreza del 31,6%, en una línea similar de descenso aunque con diferencias metodológicas.

La indigencia también mostró una reducción marcada. El ODSA-UCA la ubicó en 6,8% en el tercer trimestre de 2025, contra el 11,2% del año anterior, un retroceso que se alinea con el 6,9% informado por el Indec. Estas mejoras, subraya la UCA, se dan en un escenario de estabilización inflacionaria y recuperación parcial de los ingresos tanto laborales como provenientes de transferencias estatales y actividades informales.

El estudio, realizado sobre 3.000 hogares de aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes, advierte no obstante que los avances conviven con un estancamiento estructural. Según la UCA, desde hace dos décadas la Argentina registra un “piso duro” que incluye alrededor del 5% de personas en indigencia y cerca del 25% en pobreza, con oscilaciones cíclicas asociadas a crisis económicas, pérdida de ingresos o procesos inflacionarios. En ese marco, el organismo recuerda que ni sus mediciones ni las del Indec lograron perforar el 25% de pobreza en lo que va del siglo.

Los autores del estudio señalan que la mejora actual, aunque visible, no es suficiente para revertir las trayectorias más frágiles. “En el estrato muy bajo se combinan alta cronicidad y trayectorias desfavorables durante el ajuste. Aunque en la estabilización aumentan las mejoras, la pobreza crónica persiste en los más vulnerables, mientras los estratos medios muestran mayor recuperación”, sostiene el informe.

El documento también compara este repunte con episodios anteriores, como los de 2022-2023 o 2018-2019, momentos en los que también hubo cierta recomposición, aunque sin cambios duraderos en las condiciones estructurales. En esa línea, la UCA señala que aún es temprano para determinar si la mejora observada entre 2024 y 2025 es sostenible o si constituye un alivio transitorio explicado por el freno inflacionario y la normalización de algunos sectores de la economía.

Otro eje del estudio apunta a las diferencias metodológicas entre los indicadores propios y los del Indec. La UCA utiliza una canasta básica correspondiente al período 2004/2005, mientras que el organismo oficial opera con una versión actualizada a 2017/2018. La entidad académica sostiene que si se ajustaran sus mediciones a la estructura de consumo más reciente, en la cual los servicios encarecidos desde 2024 ganaron peso, la incidencia de la pobreza sería más elevada. “Una ponderación actualizada captaría mejor el impacto de los aumentos en tarifas y servicios”, indica el informe.

Más allá de los niveles de pobreza, la encuesta muestra un retroceso del “estrés económico”: cayó al 46,8% frente al 50% del año pasado. Este indicador, que mide la percepción de insuficiencia de ingresos, revela además una fuerte brecha interna: los hogares sin niños registran un 34,9% de estrés financiero, mientras que en aquellos con menores de 18 años asciende al 52,6%.

En paralelo, la proporción de hogares con capacidad de ahorro creció del 8% al 10,2%, un avance moderado pero que devuelve este indicador a los niveles de 2022-2023 o 2018. Aun así, sigue lejos del mejor registro desde 2010, que fue el 15,9% alcanzado en 2011.

En síntesis, la UCA constata una mejora social significativa en 2025 tras el derrumbe de 2024, pero subraya que la pobreza estructural continúa siendo un desafío persistente. La estabilización macroeconómica permitió un alivio en los indicadores, pero su sostenibilidad, advierte el organismo, dependerá de la evolución de los ingresos, la inflación y la capacidad del Estado para sostener políticas inclusivas a largo plazo.