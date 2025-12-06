El municipio y el Club 9 de Julio avanzan en una agenda conjunta para fortalecer la Rafaela Deportiva

El intendente Leonardo Viotti, junto al subsecretario de Deportes y Recreación, Hugo Morel, recibieron al nuevo presidente del Club 9 de Julio, Lucas Astrada, recientemente asumido.

El encuentro permitió repasar la continuidad de los proyectos de la institución, las iniciativas planificadas para 2026 y las líneas de trabajo conjunto con el municipio.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a infraestructura, actividades formativas y el rol social del club en la vida diaria de miles de rafaelinos. También se analizaron oportunidades de articulación para potenciar el desarrollo deportivo y ampliar las propuestas destinadas a niños, jóvenes y familias.

Esta agenda compartida forma parte de la política municipal de acompañamiento a las instituciones deportivas, con el propósito de consolidar a Rafaela como una Ciudad Deportiva: con clubes fortalecidos, espacios de calidad y más oportunidades de desarrollo a través del deporte.

La Municipalidad reafirma su compromiso de trabajar junto a los clubes rafaelinos, reconociendo su aporte fundamental en la formación, la inclusión y la construcción de comunidad.