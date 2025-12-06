Pullaro bregó porque la Nación tenga "Ley de Presupuesto", pero enumeró demandas

El gobernador de Santa Fe se mostró partidario de que el gobierno nacional cuente con una ley de presupuesto, aunque aclaró que no dejarán de demandar las obras que le corresponden a la provincia.

"Creemos que lo mejor es que haya presupuesto, pero siempre demandando las obras que tienen que estar para Santa Fe", planteó Maximiliano Pullaro consultado por los medios en la ciudad de Rosario.

Respecto de las obras que debe garantizar Nación, mencionó en primera instancia "las rutas nacionales, que están en un pésimo estado".

"Estamos aquí sobre la autopista de la ruta 9 y realmente está en mal estado, pero están en mucho peor estado otras rutas nacionales", planteó.

Asimismo, mencionó "otras obras que el gobierno nacional se había comprometido y lamentablemente hasta el momento no las ha incluido en el presupuesto ni le ha asignado recursos".

En paralelo, reclamó que el proyecto nacional de gastos y recursos "contemple una mirada respecto de temas fundamentales y centrales como el financiamiento de la educación y la universidad pública. Eso, nosotros lo vamos a defender", afirmó.

Del mismo modo, Pullaro adelantó que defenderán los fondos destinadas a discapacidad y al Hospital Garrahan. "Vamos a defender la mirada de un Estado que cuida a las personas que lo necesitan. Un estado eficiente, un estado con las cuentas equilibradas, pero que se ocupe de los problemas que tienen los ciudadanos", manifestó.

Incidentes

En otro orden y consultado sobre los incidentes que se registraron en la Cámara de Diputados de la Nación a propósito de la asunción de nuevos legisladores donde – incluso- se reclamó por la libertad de Cristina Fernández, Pullaro consideró que "hay que darle seriedad" al Congreso.

"Creo que al Congreso hay que darle seriedad; el Congreso tiene que ser el lugar donde se debatan ideas, donde se debatan programas, donde se debatan leyes y no donde se estén filmando para escracharse o tirándose agua o agrediéndose permanentemente", afirmó.

"Nosotros vamos a ir a mostrar que hay una Argentina distinta y posible; y es la Argentina del diálogo con los que piensan distinto. Si hay algunos que creen todavía que Cristina tiene que estar libre porque es una presa política, bueno, pasó por diferentes instancias judiciales... Más de 20 funcionarios judiciales entendieron que Cristina era culpable de diferentes delitos y hay dos juicios en marcha nuevamente contra Cristina. Creo que hay que superarlo; hay que mirar para adelante y Cristina tiene que cumplir la condena que le impuso a la justicia. Y así, respetando las instituciones democráticas de la República Argentina, la Argentina va a avanzar", concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.