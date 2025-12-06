Milman pidió restringir las juras legislativas tras denuncias por expresiones “xenófobas y antisemitas”

Milman denunció expresiones “xenófobas y antisemitas” durante la jura de diputados.

El diputado nacional del PRO Gerardo Milman presentó un proyecto para limitar las fórmulas de juramento en la Cámara de Diputados, luego de asegurar que durante la última sesión preparatoria se escucharon expresiones “xenófobas y antisemitas” que, según planteó, desvirtuaron el acto institucional. La iniciativa apunta a que las juras se ajusten estrictamente a las fórmulas previstas en el reglamento, sin permitir agregados, modificaciones o menciones políticas de ningún tipo.

El reglamento de la Cámara baja establece que los legisladores solo pueden jurar “por Dios”, “por la Patria” y “por los Santos Evangelios”, o una combinación entre ellas. Milman sostuvo que la inclusión de frases ajenas a esas alternativas no solo altera el sentido jurídico del compromiso constitucional, sino que también afecta la imagen pública del Congreso. Desde su perspectiva, permitir agregados genera un precedente de “laxitud institucional” incompatible con el rol que la Constitución asigna al Parlamento.

El legislador, cercano a Patricia Bullrich y que culminará su mandato el 9 de diciembre, denunció que durante la ceremonia de asunción se produjeron hechos que “denigraron” el acto de juramento. Sin mencionar nombres propios, apuntó a diputados del Frente de Izquierda que reclamaron por una Palestina libre “desde el río hasta el mar”, expresión que volvió a colocarse en el centro del debate en el marco de la guerra en Gaza y que diversos sectores describen como contraria al pueblo judío. Para Milman, el uso de esa frase en un acto institucional constituye un ejemplo de las expresiones “antisemitas” que busca erradicar del recinto.

También cuestionó a legisladores que, desde el peronismo y la izquierda, aprovecharon la jura para manifestarse contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En el mismo sentido, señaló a diputados kirchneristas que aludieron a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, al grito de “por la libertad de Cristina”. Según Milman, estas intervenciones transformaron un momento solemne en un espacio para pronunciamientos sectoriales, laborales o gremiales que no corresponden al carácter del acto.

Para el diputado del PRO, la jura parlamentaria constituye “uno de los momentos institucionales más solemnes de la vida democrática”, ya que implica la asunción de un compromiso constitucional ante la Nación. En ese contexto, remarcó que los episodios ocurridos en la última sesión alteraron profundamente la tradición del acto, que históricamente se ha caracterizado por su formalidad y por el respeto a las reglas establecidas.

Su proyecto de resolución propone que las autoridades de la Cámara garanticen que las juras se circunscriban exclusivamente a las fórmulas previstas en el reglamento vigente. La idea es impedir que los legisladores incorporen consignas políticas, reclamos sectoriales o referencias a causas judiciales, con el fin de preservar el carácter republicano y evitar que la ceremonia se convierta en un espacio de disputa discursiva.

En la argumentación del proyecto, Milman subrayó que no se trata de un debate formalista, sino de proteger la legitimidad institucional del Parlamento. “Es deber del Congreso preservar la dignidad del acto de jura y asegurar que los legisladores asuman sus bancas de manera respetuosa, seria y conforme a las reglas que nos imponemos”, afirmó. Añadió que la defensa de la solemnidad “honra los compromisos constitucionales asumidos ante el pueblo argentino” y contribuye a reforzar la confianza en las instituciones democráticas.

El planteo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del discurso político dentro del Congreso. Mientras un sector de la oposición insiste en regular y neutralizar las juras para evitar que se conviertan en manifestaciones partidarias, otros bloques sostienen que los representantes tienen derecho a expresar los principios y causas que orientan su mandato. Con el proyecto ya presentado, el debate promete trasladarse al recinto en las próximas semanas.