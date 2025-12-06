Crece la tensión en Diputados por el freno en el envío del informe del Caso Libra a la Justicia

Sabrina Selva denunció que Martín Menem frenó el envío del informe del Caso Libra a la Justicia.

El documento fue elaborado por la comisión investigadora y contiene “material sensible”.

Diputados presentaron una nota formal y fijaron un plazo de respuesta.

La falta de explicaciones genera dudas sobre un posible incumplimiento de deberes.

Selva afirmó que la comisión cumplió y que la Justicia necesita el material para avanzar.

El informe sigue retenido en el Congreso y el tema promete escalar en la agenda legislativa.

El Caso Libra sumó un nuevo capítulo de tensión institucional luego de que la diputada Sabrina Selva denunciara que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había frenado el envío del informe final de la comisión investigadora a la Justicia. Según relató la legisladora en una entrevista radial, el documento debía remitirse de manera inmediata para avanzar en la pesquisa judicial, pero hasta el momento permanece en el Congreso sin explicaciones oficiales sobre el retraso.

Selva sostuvo que el mandato de la comisión investigadora había sido “taxativo”: el informe debía llegar a los tribunales sin demoras. Por eso, el freno dispuesto en la Presidencia de la Cámara generó inquietud dentro del bloque que impulsó la investigación. La diputada aclaró que el trámite no dependía de una decisión personal de Menem y que su papel debía limitarse a formalizar la remisión del material elaborado tras meses de trabajo parlamentario.

Según explicó, el informe contiene “material sensible” que resultaría clave para reforzar la causa judicial. En ese marco, Selva insistió en que la transparencia del proceso es esencial para no dejar dudas sobre el funcionamiento de la comisión ni sobre la actitud del Congreso frente a un expediente que ya captó la atención pública. La diputada remarcó que la Justicia necesita contar con todo el corpus documental reunido, ya que esa información complementa líneas de investigación abiertas en los tribunales.

Frente al estancamiento administrativo, Selva y otros legisladores presentaron una nota formal ante la Presidencia de la Cámara. Allí pidieron que Menem cumpliera con el mandato institucional y establecieron un plazo para recibir una respuesta formal. Sin embargo, al cierre de la jornada no hubo novedades ni señales que indicaran que el informe fuera a ser enviado de inmediato.

La presentación también tuvo un componente político. Los diputados recordaron que una comisión investigadora cuenta con legitimidad formal y que sus decisiones deben ejecutarse sin dilaciones. Selva advirtió que un presidente de la Cámara no puede “desestimar” una instrucción que surge de ese tipo de organismo parlamentario, cuya creación y funcionamiento fueron aprobados de manera reglamentaria. En ese sentido, sostuvo que la dilación genera dudas y abre interrogantes sobre la conducta institucional de Menem.

La diputada puso el foco en la falta de claridad respecto de las razones del freno. Aseguró que nadie explicó por qué el informe del Caso Libra no salió aún del Congreso ni quién tomó la decisión de retenerlo. Según dijo, esa indefinición podría interpretarse como un eventual incumplimiento de deberes, una evaluación que —aclaró— dependerá de la respuesta que finalmente brinde el titular de la Cámara.

El escenario abre una incógnita sobre los pasos que seguirá el Congreso. Selva adelantó que insistirán para que el informe sea remitido cuanto antes a los tribunales, porque la comisión investigadora ya cumplió con todas sus obligaciones. Además, señaló que el procedimiento fue establecido desde el inicio del Caso Libra y que su cumplimiento es indispensable para garantizar la credibilidad de la investigación.

Mientras las tensiones crecen, el informe permanece en los despachos del Congreso a la espera de una definición. Para Selva y parte de la oposición, el episodio no solo expone una diferencia política, sino también un debate institucional sobre los límites y responsabilidades de la Presidencia de la Cámara. El oficialismo, por su parte, aún no ha ofrecido una explicación pública sobre el motivo del retraso.

Con el clima legislativo atravesado por internas y desconfianzas, el Caso Libra vuelve a instalarse en el centro de la agenda parlamentaria. La presión para destrabar el envío del informe promete intensificarse en los próximos días, mientras la Justicia continúa a la espera de documentación considerada clave para avanzar en la causa.