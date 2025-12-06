El grupo de la muerte en el Mundial 2026

Este viernes, se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, el sorteo del Mundial 2026, donde las selecciones participantes conocieron a sus rivales en la fase de grupos.

Uno de los temas más comentados en redes sociales fue el denominado "Grupo de la Muerte". Aunque no hay un grupo que destaque de manera evidente en términos de dificultad, el Grupo I captó especial atención.

Grupo I: Francia, Noruega, Senegal y un repechaje

Este grupo, considerado el más complicado del torneo, está conformado por Francia, Noruega, Senegal y el ganador del segundo repechaje internacional de la FIFA, que incluye a Bolivia, Surinam e Irak. Un atractivo adicional será el enfrentamiento entre las estrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Tanto Francia como Noruega lideraron sus grupos en las Eliminatorias de la UEFA, mientras que Senegal también destacó en África, al encabezar su agrupación y contar con figuras como Sadio Mané. Todos estos equipos llegan al Mundial sin haber perdido un partido en el camino hacia el torneo.

Otros grupos destacados

Además del Grupo I, se identificaron otros grupos competitivos como el C, H y L. En el Grupo C, Brasil enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. El Grupo H incluye a España, Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde, mientras que el Grupo L presenta un duelo entre Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.