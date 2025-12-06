Lionel Messi va en busca de su primer título de la MLS

Este sábado, Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se enfrentará a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS, buscando el primer título en la historia del club. El encuentro, que se jugará a las 16:30 (hora argentina) en el Chase Stadium, también marcará el adiós de los veteranos Jordi Alba y Sergio Busquets.

El equipo de Florida concluyó la temporada regular con 65 puntos, resultantes de 19 triunfos, 8 empates y 7 derrotas, finalizando en la tercera posición de la Conferencia Este. Por su parte, Vancouver Whitecaps cerró la fase regular en segundo lugar en la Conferencia Oeste con 63 puntos, acumulando 18 victorias, 9 empates y 7 derrotas, alcanzando su mejor registro histórico en la MLS.

Gracias a su destacada actuación en la temporada, Miami tiene la ventaja de jugar la final como local. En ruta a esta instancia, el equipo eliminó a Nashville en una serie al mejor de tres partidos, y luego sometió a Cincinnati (4-0) y New York City Revolution (5-1). Messi ha sido clave en este recorrido, aportando siete goles y siete asistencias desde los octavos de final.

Los Whitecaps, por su parte, lograron avanzar tras vencer a FC Dallas, Los Angeles FC y San Diego.

Probables alineaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.

El partido será transmitido en vivo por Apple TV.