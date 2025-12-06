El mercado mira a enero: alertas por la baja estacional de pesos y el fin del “veranito cambiario”

Tras las elecciones, se desarmaron posiciones en dólares y bajó la dolarización.

Enero plantea riesgos por la caída estacional en la demanda de pesos.

Redrado advierte sobre pagos por u$s4.500 millones y falta de claridad monetaria.

Crecen las dudas sobre una nueva intervención de Scott Bessent.

Cavallo reclama acumular reservas y avanzar hacia un esquema sin cepo.

La demanda de dólares cayó drásticamente y noviembre podría cerrar con equilibrio entre compras y ventas.

La calma que dominó al mercado cambiario tras las elecciones abrió un período de relativa estabilidad que sorprendió incluso a analistas acostumbrados a escenarios volátiles. Lejos de la tensión preelectoral, el proceso de dolarización se enfrió y, en sentido contrario, comenzó a observarse un desarme de posiciones en dólares que habían funcionado como refugio frente a la incertidumbre política. Sin embargo, en las últimas horas reaparecieron advertencias dirigidas al Gobierno: el clima favorable podría tener fecha de vencimiento y las tensiones podrían reaparecer cuando la estacionalidad deje de jugar a favor.

Economistas y consultoras coinciden en que el verdadero test llegará a partir de la segunda quincena de enero. Por razones históricas y estacionales, tras la fuerte demanda de pesos típica de diciembre —impulsada por el pago de aguinaldos, vacaciones y consumos de fin de año—, el mercado suele enfrentar un marcado descenso en la necesidad de pesos. Es ese punto, aseguran, donde podría ponerse a prueba el andamiaje que sostiene la actual estabilidad cambiaria.

Entre las voces más contundentes se ubicó Martín Redrado, quien volvió a plantear la necesidad de clarificar las próximas medidas. “Desde el 15 de enero el proceso se revierte: la gente sale al exterior. Y eso coincide con el pago a acreedores privados de u$s4.500 millones”, sostuvo. Según el titular de la Fundación Capital, será clave definir cómo se afrontarán esos compromisos y qué política monetaria adoptará el Banco Central para evitar sobresaltos.

Uno de los interrogantes que sobrevuelan al mercado es el rol que podría tener, o dejar de tener, la intervención extranjera. Si la demanda de pesos cae y la presión sobre el tipo de cambio crece, no sería extraño que el dólar mayorista vuelva a acercarse al techo de la banda cambiaria, hoy apenas un 5% por encima. En septiembre, ante una situación similar, Estados Unidos intervino directamente con ventas por u$s2.100 millones. Redrado, no obstante, puso en duda que ese escenario vuelva a repetirse: “Tengo la información de que Scott Bessent no volvería a intervenir en el mercado argentino”.

A este diagnóstico se sumó Domingo Cavallo, quien reclamó una acción más decidida del Gobierno para acumular reservas. A su criterio, fortalecer la posición del Banco Central generaría previsibilidad y enviaría una señal clara a los mercados. “Conviene comenzar pronto a acumular reservas”, afirmó. Y propuso avanzar de manera simultánea con la eliminación del cepo y con reformas legislativas que prohíban futuras restricciones al movimiento de capitales y habiliten el uso del dólar para todas las funciones del peso. Para el exministro, esa decisión funcionaría como un reaseguro para consolidar la desinflación sin repetir los episodios de tensión registrados entre julio y agosto.

El análisis internacional acompaña esta mirada. La consultora Focus Economics advirtió que la claridad sobre el régimen cambiario y el compromiso con la no aplicación de controles de capital serán elementos centrales para atraer inversiones y normalizar la economía argentina. Aunque reconocen avances, también remarcan que “los riesgos abundan”, entre ellos la posibilidad de un “final desastroso” del actual esquema de control que derive en una crisis cambiaria.

Mientras tanto, la dinámica de la dolarización mostró un giro abrupto. Después de meses marcados por compras récord —unos u$s30.000 millones en la previa electoral—, noviembre cerró con un desplome en la demanda de divisas. Los bancos estiman adquisiciones totales por apenas u$s1.000 millones, la quinta parte de lo observado en octubre. Paralelamente, las ventas de billetes verdes podrían ubicarse entre u$s900 y u$s1.000 millones. De sostenerse esta tendencia, el mes podría convertirse en un hito: por primera vez en mucho tiempo, las compras del público minorista serían similares a las ventas.

En un contexto donde las señales estacionales se entrelazan con decisiones de política económica, enero asoma como un mes clave. La sombra de la baja en la demanda de pesos se proyecta sobre un mercado que, aunque hoy se muestra sereno, sigue atento a cualquier movimiento que pueda anticipar un cambio de tendencia.