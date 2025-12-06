El BCRA moderniza el cálculo del dólar mayorista y adopta un esquema basado en operaciones reales

El BCRA cambiará el cálculo del TCR desde enero de 2026, adoptando precios promedio ponderados de operaciones reales.

El esquema actual basado en encuestas será reemplazado por datos de A3 Mercados, con un mínimo de 500 mil dólares por operación.

Se excluyen operaciones por pedido de cotización o a través de corredores; solo se tomarán operaciones por pantalla.

El TCR es clave para balances bancarios, mercados a término y contratos USD-linked.

La medida alinea al BCRA con prácticas de Chile, Perú, Colombia, Guatemala y Uruguay.

El Central asegura que el cambio mejora la transparencia, la representatividad y la robustez del dato publicado.

El Banco Central anunció una reforma profunda en la metodología utilizada para calcular el Tipo de Cambio de Referencia (TCR), conocido como el dólar mayorista. Tras un proceso de consulta pública abierto en noviembre, la entidad resolvió abandonar el sistema tradicional basado en encuestas de cotizaciones para dar paso a un modelo que utilizará precios promedio ponderados de operaciones efectivamente concretadas. El cambio comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2026 y forma parte de una estrategia más amplia de modernización del mercado cambiario.

En su comunicado oficial, el Central definió la actualización como un avance clave para mejorar la transparencia del indicador. El actual esquema —que requiere a los bancos informar cotizaciones en distintos momentos del día— será reemplazado por una metodología que se alimentará exclusivamente de transacciones realizadas en A3 Mercados, la plataforma donde se negocian las operaciones mayoristas. Solo se considerarán aquellas operaciones concertadas “por pantalla”, con un monto mínimo de 500 mil dólares, quedando excluidos los acuerdos por pedido de cotización o los canalizados a través de corredores.

La autoridad monetaria destacó que esta transformación permitirá que el TCR refleje mejor el funcionamiento real del mercado. En lugar de depender de precios teóricos o declarados, el nuevo cálculo tomará datos concretos y ponderados por volumen, lo que fortalecerá la representatividad y reducirá las distorsiones. “Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, afirmó el BCRA, al tiempo que subrayó que la iniciativa fue elaborada a partir de aportes y observaciones recibidas durante la consulta pública.

El cambio también apunta a mejorar la calidad de la información utilizada por entidades financieras, mercados a término y organismos estadísticos. El Tipo de Cambio de Referencia es un insumo central para la elaboración de balances, la valuación de contratos y el cierre de posiciones en derivados. Además, sirve como referencia para instrumentos financieros denominados en dólares, como bonos y obligaciones negociables USD-linked. La precisión del indicador es fundamental para evitar arbitrajes, inconsistencias contables y disputas contractuales.

Actualmente, el TCR mayorista se ubica en $1.449,33. Aunque su valor diario seguirá siendo publicado con el mismo formato, su mecanismo de cálculo cambiará sustancialmente. En adelante, el precio se obtendrá de la interacción real entre oferta y demanda en el mercado, una práctica ya extendida en varios países de la región. Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Uruguay utilizan sistemas basados en precios ponderados, mientras que Argentina —junto con Brasil y México— mantenía hasta ahora esquemas apoyados en pedidos de cotización.

Para el Banco Central, este paso implica alinearse con estándares internacionales y avanzar hacia un sistema menos discrecional y más objetivo. Entre los beneficios esperados, la entidad menciona la mejora en la trazabilidad del dato, la reducción de errores operativos y la automatización del proceso de cálculo. También proyecta una mayor confianza de inversores y agentes económicos, que encontrarán en el TCR un valor más robusto y auditable.

La reforma llega en un momento de cambios acelerados en el mercado financiero, con la autoridad monetaria buscando reducir márgenes de arbitraje, simplificar mecanismos operativos y fortalecer la consistencia de sus estadísticas. En paralelo, el BCRA enfrenta la necesidad de mejorar la calidad de los indicadores que sirven de referencia para contratos en dólares, en un contexto en el que la economía continúa altamente dolarizada y donde buena parte de las operaciones financieras dependen de un tipo de cambio confiable.

El nuevo sistema de cálculo no modifica la operatoria cotidiana de los bancos ni introduce cambios regulatorios adicionales, pero sí establece una arquitectura más moderna para captar el precio representativo del dólar mayorista. Desde enero de 2026, el valor de referencia estará determinado por el flujo real del mercado, con menos discrecionalidad, mayor homogeneidad y mejores estándares técnicos. Para el Banco Central, se trata de un paso necesario hacia una estructura cambiaria más transparente, comparable y alineada con las prácticas de la región.