La city recorta expectativas de devaluación y proyecta un dólar oficial corriendo por detrás de la inflación

El REM mostró un nuevo recorte en las proyecciones del dólar oficial para fin de año.

La mediana de los analistas ubica al mayorista en $1.472,90 para diciembre.

El ajuste implica una variación interanual esperada del 44,3%, por debajo del relevamiento previo.

Las estimaciones para enero, febrero y marzo fueron revisadas a la baja.

Para diciembre de 2026 se proyecta un tipo de cambio de $1.720, con un alza del 16,8%.

El dólar crecería por debajo de la inflación proyectada, lo que implicaría una apreciación real.

Los analistas del mercado volvieron a ajustar a la baja sus previsiones sobre la evolución del tipo de cambio para los próximos meses, en un escenario donde el dólar oficial se mantendría más estable de lo previsto originalmente. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central entre el 26 y el 28 de noviembre, reflejó una corrección significativa en las proyecciones de 46 consultoras, centros de estudios y entidades financieras, que ahora anticipan un recorrido cambiario más moderado y claramente por debajo de la inflación esperada para 2026.

La mediana de las estimaciones ubica al dólar mayorista en $1.472,90 en promedio para diciembre, casi $30 por debajo del cálculo del relevamiento anterior. El ajuste implica una variación interanual esperada del 44,3%, lo que representa un recorte de 2,7 puntos porcentuales respecto del REM previo. Para el grupo de los diez analistas que suelen mostrar mayor precisión —el denominado Top 10 del mercado— la proyección se ubica apenas por encima: $1.480,60 para el cierre del año.

El dato consolidado confirma un viraje en las expectativas cambiarias, que comenzaron a moderarse en línea con un escenario de menor volatilidad. Los analistas coinciden en que el tipo de cambio continuará dentro de las bandas previstas para lo que resta de 2025, un factor que contribuye a reducir la percepción de riesgo de una corrección brusca en el corto plazo.

En el detalle mensual, el REM muestra que los valores proyectados para el “billete verde” también se ubicaron por debajo de los cálculos previos. Para enero, la mediana de las proyecciones señala un precio promedio de $1.501, lo que implica un aumento de 1,9% respecto de diciembre. Para febrero, el valor estimado asciende a $1.528 —una suba mensual de 1,8%— y para marzo se ubica en $1.539, con una variación de apenas 0,7%. El patrón es claro: un dólar moviéndose a un ritmo acotado y por debajo del que preveían los analistas semanas atrás.

El panorama se completa con las proyecciones a más largo plazo. Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes anticipa un tipo de cambio nominal de $1.720, lo que supone una suba esperada de 16,8%. Se trata de un incremento levemente mayor al que el mercado había previsto en el REM previo —donde la expectativa se ubicaba medio punto porcentual por debajo—, pero que aun así queda atrás de la proyección inflacionaria para el mismo período, estimada en 19,6%.

Este diferencial deja en evidencia un supuesto central del mercado: la estabilidad cambiaria seguirá siendo un ancla dentro del programa económico y, al menos en términos nominales, perderá algo de velocidad frente al avance de los precios. No obstante, algunos economistas advierten que la dinámica prevista podría implicar una apreciación real del tipo de cambio si la inflación se mantiene por encima del sendero esperado, lo que eventualmente podría requerir correcciones en el futuro.

Aun con esas advertencias, el clima general del mercado refleja una mejora en la percepción de control sobre el frente cambiario. La señal de que el dólar oficial correría por debajo de la inflación durante los próximos dos años se inscribe en una estrategia que, según los analistas, busca consolidar una nominalidad más estable en un contexto todavía sensible para la economía.

Con menor tensión en el dólar y expectativas más ancladas, el REM deja un mensaje de alivio para el equipo económico: por ahora, el mercado baja la guardia en materia cambiaria y se prepara para un 2026 donde la inflación seguiría siendo protagonista, pero con un tipo de cambio moviéndose a un ritmo más lento.