Lionel Scaloni no subestima a nadie

El Mundial 2026 está más cerca y este viernes se celebró el esperado sorteo de la fase de grupos, donde los equipos participantes conocieron a sus rivales. La Selección Argentina, uno de los 42 equipos ya clasificados, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El director técnico de la selección, Lionel Scaloni, asistió al inicio de la ceremonia y, tras conocer los rivales, comentó: "No hay rival fácil. Hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado".

Scaloni analizó a cada uno de sus oponentes comenzando con Argelia, primer rival de Argentina en el torneo. "Conozco a su entrenador, Vladimir Petkovic, porque fue mi técnico en la Lazio. Es un muy buen entrenador", dijo Scaloni. "Argelia cuenta con grandes jugadores y tiene un semillero que aporta futbolistas a selecciones como Francia".

Sobre Austria, el entrenador destacó: "Austria hizo una buena Eliminatoria". Finalmente, al referirse a Jordania, Scaloni lo consideró "el desconocido", aunque subrayó que "por algo llegó" al Mundial.