El peronismo ve un Viotti débil y sale a la calle a marcar territorio

El bloque opositor ha implementado un enfoque centrado en el contacto directo con los vecinos de diversos barrios. Cada semana, los concejales llevan a cabo recorridas y encuentros, tanto a partir de solicitudes específicas como de invitaciones para comprender mejor las realidades, proyectos y necesidades de la comunidad. “Estos encuentros, variados en su formato, nos permiten comunicar nuestra labor y recibir aportes valiosos”, afirmó Soltermam.

La agenda territorial se ha convertido en una práctica habitual: los ediles participan de dos a tres actividades semanales que incluyen reuniones en instituciones, visitas a domicilios y caminatas barriales bajo el formato "puerta a puerta".

María Paz Caruso destacó que esta metodología ha sido efectiva para trasladar las necesidades comunitarias al municipio y a otras instituciones: “No tenemos todas las soluciones, pero tenemos la responsabilidad de facilitar los medios para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Senn agregó que esta forma cercana de hacer política ha sido parte de su enfoque desde siempre y que se ha integrado en la campaña hacia 2025. “Los resultados nos respaldan y buscamos fortalecer aún más este modelo”.

Durante la última semana, los concejales visitaron los barrios Güemes, Jardín y Malvinas Argentinas, y también participaron en actividades locales, como la conmemoración del Día del Trasplantado en barrio Fátima. “Las ferias nos brindan la oportunidad de conocer mejor a los emprendedores y sus aspiraciones futuras”, concluyó Postovit.