Despidieron a Martín Palermo en Fortaleza

La última jornada del Brasileirao resultó emocionante, con importantes definiciones en la tabla. En la lucha por evitar el descenso, Fortaleza sufrió al perder la categoría, a pesar de haber mostrado una mejora en sus últimos partidos.

El club brasileño anunció este jueves la destitución de Martín Palermo como director técnico. "Fortaleza Esporte Clube informa que el entrenador no continuará al mando del equipo en la próxima temporada. Tras reuniones recientes, se decidió rescindir su contrato al finalizar la actual temporada", comunicó el club oficialmente.

En el mismo comunicado, se reconoció el profesionalismo y la dedicación de Palermo, destacando su conexión con el equipo durante su corto tiempo en el cargo. El argentino asumió el desafío de salvar al club en las últimas 17 fechas, logrando 28 puntos, pero su esfuerzo no fue suficiente, y Fortaleza descendió junto a Ceará, Juventude y Sport Recife.