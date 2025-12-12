Allanamiento en Villa Rosa: vehículos de lujo, testaferros y nuevas sospechas en la causa que salpica a la AFA

Hallan 54 vehículos de lujo en un galpón dentro de la mansión de Villa Rosa, atribuida a presuntos testaferros de la AFA.

El juez Rafecas ordena secuestro y tasación de los bienes y amplía la investigación.

Real Central SRL, la firma propietaria, posee 59 vehículos pese al bajo perfil económico de sus titulares.

La mansión cuenta con instalaciones de alto valor: haras, pista para equinos y helipuerto.

Nuevos allanamientos en Pilar aportan documentación que genera más sospechas.

La Justicia investiga posible lavado de activos y el uso de testaferros para ocultar bienes.

El hallazgo de 54 vehículos —45 autos de lujo o de colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings— en un galpón dentro de una mansión de Villa Rosa, en Pilar, abrió un nuevo capítulo en la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la sociedad Real Central SRL y apunta a posibles vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, dejó al descubierto un patrimonio difícil de justificar para los presuntos dueños formales del predio: Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como testaferros de altos dirigentes del fútbol argentino.

El procedimiento se realizó desde la primera hora de la mañana. A pedido del magistrado, seis peritos —tres de la Corte Suprema de Justicia y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro— trabajan en la tasación de la finca y de los vehículos encontrados. Como parte de las medidas, también se dispuso filmar y fotografiar cada sector del extenso predio para documentar el estado y la ubicación de los bienes. Desde el inicio de la causa, la propiedad permanece bajo custodia permanente de la Policía Federal.

La investigación avanza sobre la actividad y el patrimonio de Real Central SRL, una firma que figura como titular de 59 vehículos, varios de ellos de alta gama y otros de colección. Las sospechas de la Justicia apuntan a que muchos de esos bienes podrían estar alojados en distintos galpones de la misma mansión, un predio de grandes dimensiones cuya magnitud contrasta con el perfil económico declarado de sus propietarios. Pantano aparece inscripto como monotributista, mientras que su madre es jubilada y, según registros oficiales, incluso recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

La casa en cuestión tiene un historial reciente que también alimenta las dudas. De acuerdo con los registros catastrales bonaerenses, la propiedad fue adquirida originalmente por Carlos Tevez en 2017. Seis años después pasó a manos de la firma MALTE SRL y recién en mayo de 2024 fue comprada por Real Central SRL. El juez Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de MALTE SRL para determinar el verdadero recorrido financiero detrás de las sucesivas transferencias.

La denuncia presentada por la Coalición Cívica agrega un componente adicional al caso: el predio no solo alberga una mansión de grandes proporciones, sino también instalaciones de alta categoría que incluyen una pista de entrenamiento para equinos, un haras con caballos árabes y pura sangre, un helipuerto y diversas instalaciones deportivas. El nivel de infraestructura, aseguran los denunciantes, resulta incompatible con la capacidad económica declarada de la sociedad propietaria.

Este allanamiento se suma al realizado el día anterior en un barrio privado de Pilar, donde Real Central SRL posee otras dos propiedades. Allí el operativo fue “positivo”: se secuestró documentación que llamó la atención de los investigadores, como comprobantes de pago de expensas durante 2025 a nombre de la firma, y registros de 2024 asociados a otra empresa, WICCA SA. Ante esas inconsistencias, Rafecas ordenó un tercer operativo en las oficinas administrativas del barrio Ayres Plaza. Tanto Pantano como Conte tienen prohibida la salida del país y se encuentran con sus bienes y cuentas bancarias inhibidos.

Pantano, además, fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Según los informes incorporados al expediente, mantiene deudas bancarias que superan los dos millones de pesos, un dato que vuelve aún más inexplicable la adquisición de un predio valuado en millones de dólares.

En este contexto, la hipótesis de la Justicia se centra en la posible utilización de la sociedad como pantalla para encubrir bienes de terceros. La Coalición Cívica planteó que el esquema podría involucrar maniobras de lavado de activos mediante la ocultación del origen real de automóviles, motocicletas y propiedades de alto valor. A estas sospechas se suman los testimonios de vecinos que afirmaron haber visto con frecuencia al presidente de la AFA en la finca de Villa Rosa, un dato que, si bien no constituye prueba directa, reforzó la decisión judicial de profundizar la pesquisa.

Mientras avanzan los peritajes y se analizan los bienes incautados, la causa sigue sumando elementos que complican a los presuntos titulares de la empresa y abren interrogantes sobre el verdadero entramado patrimonial detrás del operativo. El expediente continúa bajo estricta reserva, pero los movimientos judiciales de las últimas horas sugieren que la investigación entró en una etapa decisiva.