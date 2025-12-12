Luz verde a Pullaro para tres leyes clave

Maximiliano Pullaro terminó el jueves satisfecho. La sesión inicial del período extraordinario dio luz verde a tres leyes clave que el Ejecutivo espera de Legislatura en este verano: Diputados aprobó por amplia mayoría y dio media sanción al Presupuesto 2026; y el Senado hizo lo mismo con el proyecto de Ley Tributaria para el ejercicio próximo. Y ambas cámaras se cruzaron esas iniciativas para darle sanción definitiva. Además, la Cámara Baja autorizó al gobierno a tomar deuda externa para obra pública.

Sin embargo, el debate de la Ley de Leyes tuvo sus claroscuros. Como suele concederse en el juego político, oficialismo y oposición levantaron la mano en general y aprobaron el Presupuesto para que Pullaro transite sobre tierra firme su tercer año de gestión. Fueron 44 votos a favor contra 3 en contra, los del Frente Amplio por la Soberanía.

Antes de votar, hubo críticas desde el justicialismo, desde el bloque Somos Vida, del propio FAS y de La Libertad Avanza.

Fue la radical Jimena Senn la encargada de abrir el debate y presentar el proyecto del gobierno. Lo definió como “austero, con eficiencia operativa, con el menor costo posible maximizando prestaciones y equilibrio fiscal”.

Las previsiones oficiales estiman para 2026 recursos y erogaciones por 14 billones de pesos, lo que equivale al 15% de la ejecución presupuestaria de este año. Plantea estimaciones de crecimiento de 5%, una variación del Índice de Precios al Consumidor de 10 puntos interanuales, y una inflación de 14%. El tipo de cambio para 2026 lo fija en $1.423. “El proyecto tiene una importante inversión social y productiva, incluye más inversión para mejorar el futuro de los santafesinos”, coronó la diputada de la UCR.

Por esas mismas previsiones, el exministro de Economía y diputado del bloque Hacemos Santa Fe Walter Agosto descreyó. “Vamos a votar en general este proyecto y plantearemos discrepancias votando negativamente algunos artículos por ser inconvenientes para la política fiscal de Santa Fe”, adujo. El legislador perottista observó el contexto económico nacional y la letra del proyecto como “impregnado de optimismo, lo que nos lleva a darle poca probabilidad de cumplimiento”, vaticinó.

Agosto confrontó los cálculos de la Casa Gris con los datos de otras usinas de información económica, y en todas el gobierno se queda corto. “Esas inconsistencias tendrán impacto en la definición de los gastos y del financiamiento”, anticipó.

Por otra parte, ubicó el “optimismo” pullarista en el contexto: “En Santa Fe se han cerrado 2100 unidades productivas y cayeron 10 mil empleos registrados. También se contraen monotributos y empleadas de casas de familia. Es una economía estancada que no genera puestos de trabajo y castiga a sectores que más contribuyen la generación de empleo”, fustigó.

Silvia Malfesi, de Somos Vida, reparó en “algunos artículos de dudosa constitucionalidad, como la autorización al Ejecutivo de aumentar el cupo fiscal hasta un 100%. El Poder Legislativo insume más de 191 mil millones al año, Radio y Televisión Santafesina se lleva más de 6 mil millones. Son previsiones improcedentes”, castigó.

También criticó que se autorice a la EPE y a Assa a tomar endeudamiento sin autorización previa de Legislatura. “La autorización al Ejecutivo para suscribir préstamos es muy genérica. ¡Se autoriza al gobernador a incrementar gastos corrientes en detrimento de gastos de capital hasta un 40%! Improcedente, desdibujaría por completo lo que aprobaremos en el presupuesto inicial", apuntó Malfesi.

Carlos Del Frade, del FAS, calificó el Presupuesto como “un compendio de matrices de la resignación” por entender que estas asignaciones trasuntan una “menor presencia estatal y abandono a los sectores más vulnerables: el proyecto no responde a las demandas sociales ni a las necesidades de los territorios”, dijo. “El presupuesto expresa la filosofía política de quien gobierna, y este mensaje contiene un relato que habla de cuentas equilibradas, un tozudo eufemismo para justificar más endeudamiento por afuera, mientras se le cobra cada vez menos a los que más tienen en Santa Fe, y la mochila más pesada recae sobre clase media y sectores populares. Por eso estamos en contra”, cargó.

Lucila De Ponti, de Santa Fe Sin Miedo, fustigó el dogma de la “eficiencia fiscal” que “no es más que ajuste sobre jubilaciones y salarios”.

Objeciones al margen, la presidenta Clara García hizo votar en general y primó el consenso: 44 votos a favor, 3 en contra; y pasó al Senado.

Deuda francesa

En la misma sesión, Diputados dio sanción definitiva a la autorización para que el Ejecutivo tome un crédito por casi 55 millones de euros otorgado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, destinado a obras de “infraestructura con eficiencia energética”, tal como lo presenta el proyecto. El mensaje fue aprobado con 32 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones.

Las obras incluirán intervenciones en los dos aeropuertos internacionales de la provincia, dos hospitales —uno en Santa Fe y otro en Rosario— y un conjunto de escuelas, principalmente técnicas, seleccionadas en distintos departamentos. El programa abarca mejoras integrales en infraestructura —aberturas, techos, vidrios y sistemas constructivos— orientadas a reducir el consumo energético.

Ley Tributaria

Al mismo tiempo, en el mismo edificio los senadores aprobaron unánimes la ley tributaria para 2026, y la derivaron a Diputados para su sanción final.

La propuesta aumenta 14% el Impuesto Inmobiliario Urbano y el Rural, con una actualización posible en el segundo semestre. A los contribuyentes cumplidores le ofrecen un descuento de 20% de ese gravamen y la eximición de la cuota 6. Y si paga el año completo de ese gravamen, el descuento puede llegar al 56%.

El proyecto incluye, además, el descuento de Ingresos Brutos para empresarios o emprendedores por cada salario del nuevo empleado que contraten; por otro lado, la deducción para empresas radicadas en Santa Fe del mismo tributo de lo pagado del servicio eléctrico a la EPE o cooperativas.

