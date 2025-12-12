Cumbre en Casa Rosada: Milei ordena la táctica parlamentaria ante la presión sindical y opositora

Milei y su hermana retoman el mando directo en la estrategia legislativa tras su viaje a Oslo.

La Mesa Política define cuáles reformas tendrán prioridad en las sesiones extraordinarias.

La reforma laboral genera tensión con la CGT, que convocó a una marcha a Plaza de Mayo.

En el oficialismo coexisten posturas duras y dialoguistas sobre cómo encarar el debate sindical.

El Gobierno sostiene que tiene votos suficientes en el Senado para la reforma laboral y en Diputados para el Presupuesto 2026.

La reunión ordenará la negociación de otros proyectos clave, desde blanqueos hasta cambios en el Código Penal y la ley de glaciares.

La Casa Rosada será escenario este viernes de una reunión de alto voltaje político. La Mesa Política del oficialismo —el círculo más estrecho del presidente Javier Milei— volverá a encontrarse para definir la hoja de ruta parlamentaria del Gobierno en las sesiones extraordinarias. El encuentro, que comenzará tras la jura del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, marcará el regreso del Presidente y de su hermana, Karina Milei, a la toma directa de decisiones legislativas luego de su viaje a Oslo.

La prioridad del cónclave es ordenar la estrategia para los proyectos que el Ejecutivo quiere acelerar antes de fin de año, con especial atención en la reforma laboral. La presencia de los hermanos Milei busca reforzar la conducción política en un momento en que el Gobierno necesita calibrar qué artículos negociará con la oposición dialoguista y cuáles se intentarán aprobar sin modificaciones.

Participarán la plana mayor del oficialismo: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Tras la reunión, los Milei y Martín Menem partirán hacia Córdoba para una nueva escala del “Tour de la Gratitud”, la gira presidencial destinada a reforzar vínculos con distritos clave y con el electorado que apuntaló el triunfo libertario.

La cita está atravesada por un tenso clima político. El Gobierno presentó el texto definitivo de la reforma laboral y la reacción no tardó en llegar: la CGT convocó a una movilización masiva a Plaza de Mayo para el próximo jueves. La central sindical denunció que el oficialismo busca un tratamiento “entre gallos y medianoche” y alertó que el proyecto constituye un avance hacia la “precarización laboral”. En este contexto, uno de los puntos más sensibles que deberá resolver la Mesa Política es el margen para buscar algún entendimiento con los gremios o si, por el contrario, se avanzará con una postura más confrontativa.

Entre los libertarios conviven dos miradas contrapuestas. Por un lado, un ala dura que pretende sostener una línea intransigente ante el sindicalismo y el kirchnerismo, encabezada por Bullrich y por el economista Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos de la reforma. Del otro, un sector más negociador liderado por Santiago Caputo y Martín Menem, que plantea la necesidad de garantizar una “pax” mínima en diciembre para evitar turbulencias políticas y sociales.

Uno de los primeros debates de la jornada será confirmar si la reforma laboral iniciará su recorrido en el Senado, tal como prevé el Gobierno. Un grupo de diputados opositores reclamó que el proyecto sea girado a la Cámara baja, argumentando que incluye elementos tributarios que, por Constitución, deben tratarse en Diputados. Desde el entorno de Bullrich descartan ese planteo y señalan que existen antecedentes de iniciativas similares tratadas primero en el Senado. Voces del oficialismo en la cámara alta aseguran, incluso, que ya tienen “la mitad más uno” de los votos necesarios para la media sanción.

El optimismo dentro del Gobierno es aún mayor respecto del Presupuesto 2026, que se discutirá la semana próxima en Diputados. Según fuentes del Ejecutivo, los votos están garantizados, un dato que Milei pretende aprovechar para ordenar prioridades en las negociaciones por otros proyectos incluidos en el temario extraordinario.

La Mesa Política también deberá definir la secuencia para el resto de las iniciativas. En manos de Martín Menem están la Ley de Inocencia Fiscal —que apunta a facilitar el blanqueo de dólares no declarados— y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una propuesta que busca impedir el regreso del déficit y limitar proyectos sin financiamiento real. Bullrich, por su parte, es la encargada de articular la reforma del Código Penal, alineada con su agenda de seguridad, y la ley que adecúa el régimen de preservación de glaciares, con la que se pretende clarificar el marco normativo para habilitar proyectos mineros en zonas periglaciares.

Con la oposición presionando, la CGT en alerta y un paquete de reformas de alto impacto en juego, la reunión de este viernes se proyecta como un punto de inflexión. Milei espera que el ordenamiento interno sirva para encarar un diciembre cargado de desafíos legislativos, en un tablero político donde cada voto y cada gesto pueden definir el rumbo de su agenda estructural.