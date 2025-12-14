La calma engañosa de un radicalismo en busca de destino

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La llegada de Leonel Chiarella a la presidencia de la UCR tuvo algo de postal inesperada: serenidad donde el radicalismo suele ofrecer estridencias. No hubo pases de factura, ni viejas heridas expuestas en público, ni discursos cargados de reproches. Todo se resolvió rápido, casi en voz baja, como si el partido hubiese decidido tomarse un respiro después de años de disputas internas. La escena, sin controles ni solemnidad, transmitió más la sensación de una reunión de familia que la de un acto político decisivo. Pero en la política argentina, la calma casi nunca es inocente.

La ausencia de figuras de peso fue tan notoria como el silencio que acompañó la designación. Ese vacío no fue casual: habla de un partido que atraviesa una crisis de liderazgo más profunda de lo que está dispuesto a admitir. El único ruido lo aportaron Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, que eligieron no integrar la mesa de conducción. En el caso del gobernador mendocino, la distancia es más estratégica que personal. Cornejo no cuestiona nombres; cuestiona rumbos.

En los pasillos radicales todavía resuena el reproche de quienes lo acusan de haber acercado demasiado al partido al oficialismo libertario, a partir de la alianza sellada en Mendoza. Para ese sector, Cornejo representa la tentación de diluir la identidad radical en un acuerdo pragmático con el poder de turno. Él, en cambio, sostiene una lógica conocida: preservar bloques “puros”, evitar mezclas prematuras y dejar las definiciones electorales para más adelante. El problema es que, en política, la indefinición también es una definición.

Chiarella aparece, en ese contexto, como una figura de transición. No por debilidad propia, sino porque su nombre emergió después de que otros dirigentes, con más trayectoria nacional, rechazaran asumir una conducción desgastante. Su elección fue impulsada por los gobernadores radicales que apuestan a Provincias Unidas como herramienta de construcción futura. Una apuesta que busca pararse en un punto intermedio: ni confrontar abiertamente con la Casa Rosada ni convertirse en un apéndice del oficialismo.

Ese equilibrio es, precisamente, el dilema central del radicalismo actual. Gobernadores como Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés administran territorios donde el electorado se superpone en gran medida con el de La Libertad Avanza. Oponerse frontalmente a Javier Milei puede resultar tan costoso como alinearse sin condiciones. La política de los matices, tan cara al radicalismo histórico, hoy corre el riesgo de volverse irrelevante en un escenario dominado por la polarización y los liderazgos extremos.

Cornejo desconfía de la promesa de un radicalismo opositor que, llegado el momento, termine acompañando las leyes clave del Gobierno. Su escepticismo no carece de fundamentos: la experiencia reciente muestra que, frente a proyectos como el Presupuesto o la reforma laboral, muchos dirigentes provinciales priorizan la gobernabilidad antes que la épica partidaria. La pregunta no es si eso está bien o mal, sino qué identidad queda en pie después de esa sucesión de acuerdos tácticos.

El propio Chiarella dejó entrever esa ambigüedad al referirse a la reforma laboral. Reconoció la necesidad de modernizar normas que desalientan la creación de empleo, especialmente en pymes asfixiadas por la presión impositiva y la litigiosidad. Es un diagnóstico compartido por buena parte del arco político. Pero también es una señal de que la UCR no se propone ser un dique de contención frente al programa de Milei, sino un socio crítico, dispuesto a acompañar lo que considere razonable.

Ahí aparece otro problema, quizás más estructural: la falta de un liderazgo nacional que ordene al partido. La UCR supo ser una fuerza con vocación presidencial; hoy discute cómo no desaparecer del mapa. Sin una figura que unifique y proyecte, el radicalismo corre el riesgo de fragmentarse aún más de cara a 2027. Algunos terminarán orbitando alrededor del oficialismo libertario; otros buscarán refugio en acuerdos con un peronismo debilitado; y no faltarán los que queden atrapados en la irrelevancia.

Los defensores de Provincias Unidas miran el escenario con menos dramatismo. Creen que Milei, más temprano que tarde, chocará con los límites de su propio programa económico y que allí se abrirá una oportunidad para una alternativa de centro, federal y pragmática. Observan con preocupación el impacto del ajuste en las economías regionales y confían en que el desgaste del oficialismo habilitará una reconstrucción política. Es una apuesta que combina intuición y deseo.

Por ahora, la falta de resistencia interna a la designación de Chiarella abre una ventana. El nuevo presidente promete recorrer el país, recomponer vínculos y suturar heridas. Su principal activo es no cargar con derrotas nacionales ni con alianzas fallidas. Su principal límite es evidente: deberá moverse dentro del margen que le marcan quienes lo llevaron hasta allí. En un radicalismo que busca rumbo, la conducción empieza, una vez más, condicionada por los que miran más allá del partido.