Estudiantes de La Plata hizo historia

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del fútbol argentino al vencer a Racing por 5-4 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en un emocionante partido del Torneo Clausura 2025, disputado el sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez sumó su duodécimo título local y logró una importante clasificación a la Copa Libertadores 2026, posicionándose en el último puesto de la tabla y superando a Rosario Central y a su clásico rival, Gimnasia.

Desde el inicio, el encuentro mostró gran intensidad. Aunque el primer tiempo estuvo marcado por pocas oportunidades, el segundo tiempo cambió la dinámica. Maravilla Martínez anotó un gol espectacular para Racing, lo que hizo soñar a su afición. Sin embargo, en los minutos adicionales, Guido Carrillo empató para Estudiantes, enviando el partido a tiempo suplementario.

En el alargue, ambos equipos se mantuvieron parejos y no lograron definir el resultado. Finalmente, la definición por penales dejó a Estudiantes como campeón, con Franco Pardo fallando su penal para Racing, lo que selló la victoria del "León" y su histórica consagración en Santiago del Estero.