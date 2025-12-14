Verón cuestionó con dureza la sanción a Estudiantes tras los festejos del título

Juan Sebastián Verón acaparó la atención durante la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes, realizada en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. A pesar de cumplir una sanción impuesta por la AFA, el presidente de Estudiantes se ubicó en la platea y celebró el triunfo de su equipo como un hincha más.

Verón vivió intensamente los goles y la tanda de penales, mostrando su emoción en compañía de familiares y fans. En declaraciones a Olé, expresó: “Siento felicidad y alegría por el trabajo que hicieron los jugadores y el cuerpo técnico”.

Además, se pronunció sobre la sanción recibida tanto por él como por el equipo. “Encontraron la fuerza para revertir un momento de algo muy injusto”, agregó con evidente emoción.