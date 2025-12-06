Moderada expansión en la economía de Santa Fe al cierre del tercer trimestre

“Aunque aún en niveles relativamente bajos, las tasas positivas registradas en los indicadores de industria y construcción impulsaron una variación mensual del 0,2%” en la economía santafesina de septiembre, según el nuevo informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

En septiembre de 2025, cuatro de los ocho indicadores que integran el Índice Compuesto de la Actividad Económica de Santa Fe (ICA-SFE) obtuvieron una variación mensual positiva, mientras que las cuatro restantes disminuyeron.

Para los autores del informe, el incremento interanual del 2,3% en el noveno mes del año “refleja un ritmo de expansión moderado al cierre del tercer trimestre”, explicado “en parte, por el incipiente repunte de los indicadores asociados a la industria y la construcción”, que de todas maneras siguen en niveles “históricamente deprimidos”.

El análisis del CES/BCSF, que dirige Lucrecia D’Jorge y coordina Pedro Cohan, expone que “el mercado laboral parece haber alcanzado un límite en la recomposición de los empleos registrados, situación que incide negativamente en la masa salarial disponible y, por ende, en el dinamismo del consumo interno.

“En este escenario, y considerando una macroeconomía nacional más despejada tras el proceso electoral, es probable que en el último tramo del año el estancamiento general de la actividad encuentre alivio parcial”, aunque sin que queden claros los “motores estructurales que permitan delinear perspectivas de crecimiento sostenido”.

Puestos de trabajo registrados: nueva caída mensual del 0,2%; la tasa de crecimiento interanual es de apenas un 0,5%. La masa de remuneraciones reales en la provincia de Santa Fe se contrajo un 0,3% mensual en septiembre, acumulando una variación levemente negativa en lo que va del año. En términos interanuales se ubicó un 4,2% por encima del nivel observado en septiembre de 2024.

Consumo: las ventas en supermercados marcaron la quinta variación mensual negativa consecutiva, registrando -0,1%. La comparación interanual es del 0,3% positiva. Cemento: en la comparación interanual tuvo una suba del 1,0%. Patentamientos: mejora del 0,5 en la medición mensual y 27,2%, en la comparación con igual mes del año pasado.

Recursos Tributarios: caída del 1,5% en septiembre comparación al mes previo. Siete meses consecutivos de caídas en el flujo de recursos recibidos vía coparticipación nacional. En la comparación interanual, el agregado general se ubicó un 1,2% por encima del valor alcanzado en igual mes del año anterior.

Producción industrial

Hubo una recuperación del 0,4% mensual y del 2,8% interanual. A continuación, se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector industrial

Consumo de gas: mayor demanda en las industrias -del 4,1%- por tercer mes consecutivo. La comparación interanual se mantuvo en terreno negativo (-8,0%), aunque aminorando la caída.

El consumo de hidrocarburos: fue elevado el consumo de octubre en las fábricas santafesinas. La variación mensual fue de 1,0%, mientras que en términos interanuales el aumento alcanzó el 12,5%.

Producción primaria láctea: creció en octubre 0,7% en un contexto de mayor productividad y concentración de establecimientos (los pequeños y medianos productores enfrentan los mayores desafíos). El incremento interanual fue del 8,2%.

Aceites de oleaginosas: en la provincia de Santa Fe presentó en el décimo mes del año una variación mensual negativa (-0,6%), luego de cinco meses consecutivos de crecimiento. Asimismo, en términos interanuales, la caída fue del -0,8%, debido a que el dato de un año atrás corresponde al máximo histórico de la serie.

Faena de bovinos, porcinos y aves: registró en septiembre una variación mensual de -0,9% e interanual de 2,4%. Al desagregar por especie, la faena de bovinos disminuyó 1,1%, mientras que la de porcinos y aves se mantuvo en terreno positivo.

Maquinaria agrícola: exhibió en octubre un nivel similar (+0.1%) al del mes anterior. La variación interanual alcanzó el 25,5%, lo que implica la séptima desaceleración consecutiva desde marzo del presente año.

