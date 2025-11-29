Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Rocío Marengo ha sido internada en el Sanatorio Otamendi a las 33 semanas de su embarazo, tras la recomendación de su obstetra debido a algunas preocupaciones médicas. Según Paula Varela, panelista de Intrusos (América), Marengo está acompañada por su pareja, Eduardo Fort, y varias amigas.

Varela comentó que, aunque la modelo es primeriza y se siente un poco asustada, todo está en orden y está comenzando a sentir cierta tranquilidad al avanzar en su gestación.

A través de su cuenta de Instagram, Marengo compartió una selfie en la cama del hospital y tranquilizó a sus seguidores: “Con bebito estamos rebien. Quise evitar contar que estamos internados para no preocupar a quienes nos quieren”.

Además, explicó que se encuentra en reposo absoluto para prevenir contracciones y el adelantamiento del parto, destacando la importancia de la atención médica que recibe.

Finalmente, Marengo aseguró que en unos días regresará a casa para ultimar los detalles de la llegada de su bebé.