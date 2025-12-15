Galletas de coco sin harina, rápida y fácil

Los ingredientes principales incluyen coco rallado, un huevo, azúcar y, opcionalmente, esencia de vainilla. La mezcla de estos componentes es rápida y fácil, adecuada para cocineros principiantes. El proceso consiste en mezclar, formar bolitas y hornear, resulting en galletas que se deshacen en la boca y ofrecen un delicioso sabor a coco tostado.

Tiempo de Preparación

La totalidad del proceso, desde la preparación de los ingredientes hasta el horneado, no supera los 30 minutos. Aquí un desglose del tiempo:

  • Preparación de ingredientes: 5 minutos
  • Formado de las galletas: 5 minutos
  • Horneado: 15-20 minutos

Ingredientes Necesarios

  • 2 tazas de coco rallado
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de azúcar (puede ser moreno o blanco)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Pizca de sal

Instrucciones

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja con papel manteca.
  2. En un bol, batir el huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
  3. Incorporar el coco rallado y mezclar bien. Añadir la esencia de vainilla y la sal si se desea.
  4. Formar bolitas y colocarlas en la bandeja, dejando espacio entre ellas.
  5. Hornear de 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas en los bordes.
  6. Dejar enfriar antes de servir.

Rendimiento de la Receta

Esta receta produce entre 12 y 15 galletas, dependiendo del tamaño de las bolitas.

Valor Nutricional Aproximado por Galleta

  • Calorías: 120
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Azúcares: 8 g
  • Proteínas: 2 g

Los valores pueden variar según los ingredientes específicos y las porciones.

Conservación

Las galletas de coco sin harina se mantienen frescas en un recipiente hermético durante 3 a 4 días. Para una mayor duración, se pueden refrigerar.

