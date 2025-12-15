Galletas de coco sin harina, rápida y fácil

Galletas de coco sin harina, rápida y fácilSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
Los ingredientes principales incluyen coco rallado, un huevo, azúcar y, opcionalmente, esencia de vainilla. La mezcla de estos componentes es rápida y fácil, adecuada para cocineros principiantes. El proceso consiste en mezclar, formar bolitas y hornear, resulting en galletas que se deshacen en la boca y ofrecen un delicioso sabor a coco tostado.
Tiempo de Preparación
La totalidad del proceso, desde la preparación de los ingredientes hasta el horneado, no supera los 30 minutos. Aquí un desglose del tiempo:
- Preparación de ingredientes: 5 minutos
- Formado de las galletas: 5 minutos
- Horneado: 15-20 minutos
Ingredientes Necesarios
- 2 tazas de coco rallado
- 1 huevo
- 1/2 taza de azúcar (puede ser moreno o blanco)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Pizca de sal
Instrucciones
- Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja con papel manteca.
- En un bol, batir el huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- Incorporar el coco rallado y mezclar bien. Añadir la esencia de vainilla y la sal si se desea.
- Formar bolitas y colocarlas en la bandeja, dejando espacio entre ellas.
- Hornear de 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas en los bordes.
- Dejar enfriar antes de servir.
Rendimiento de la Receta
Esta receta produce entre 12 y 15 galletas, dependiendo del tamaño de las bolitas.
Valor Nutricional Aproximado por Galleta
- Calorías: 120
- Grasas: 9 g
- Grasas saturadas: 8 g
- Carbohidratos: 9 g
- Azúcares: 8 g
- Proteínas: 2 g
Los valores pueden variar según los ingredientes específicos y las porciones.
Conservación
Las galletas de coco sin harina se mantienen frescas en un recipiente hermético durante 3 a 4 días. Para una mayor duración, se pueden refrigerar.