Galletas de coco sin harina, rápida y fácil

Los ingredientes principales incluyen coco rallado, un huevo, azúcar y, opcionalmente, esencia de vainilla. La mezcla de estos componentes es rápida y fácil, adecuada para cocineros principiantes. El proceso consiste en mezclar, formar bolitas y hornear, resulting en galletas que se deshacen en la boca y ofrecen un delicioso sabor a coco tostado.

Tiempo de Preparación

La totalidad del proceso, desde la preparación de los ingredientes hasta el horneado, no supera los 30 minutos. Aquí un desglose del tiempo:

Preparación de ingredientes: 5 minutos

Formado de las galletas: 5 minutos

Horneado: 15-20 minutos

Ingredientes Necesarios

2 tazas de coco rallado

1 huevo

1/2 taza de azúcar (puede ser moreno o blanco)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Pizca de sal

Instrucciones

Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja con papel manteca. En un bol, batir el huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el coco rallado y mezclar bien. Añadir la esencia de vainilla y la sal si se desea. Formar bolitas y colocarlas en la bandeja, dejando espacio entre ellas. Hornear de 15 a 20 minutos o hasta que estén doradas en los bordes. Dejar enfriar antes de servir.

Rendimiento de la Receta

Esta receta produce entre 12 y 15 galletas, dependiendo del tamaño de las bolitas.

Valor Nutricional Aproximado por Galleta

Calorías: 120

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 8 g

Carbohidratos: 9 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 2 g

Los valores pueden variar según los ingredientes específicos y las porciones.

Conservación

Las galletas de coco sin harina se mantienen frescas en un recipiente hermético durante 3 a 4 días. Para una mayor duración, se pueden refrigerar.