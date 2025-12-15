YPF Anuncia Baja en Precios de Combustibles

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó que esta semana los precios de los combustibles en Argentina experimentarán una disminución del 2% en la nafta. Esta reducción será gradual y variará según las regiones del país.

Marín, en diálogo con Luis Majul por LN+, aclaró que la disminución no será uniforme en todo el país. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, sostuvo. El abaratamiento se aplicará en promedio, conforme a la situación del mercado.

Desde su asunción a fines de 2023, Marín ha promovido un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, que busca que los precios reflejen las dinámicas del mercado. “El precio sube o baja en función de la oferta y la demanda”, afirmó. Además, aseguró que la empresa realiza un seguimiento constante de los factores que afectan el precio de los combustibles.

Respecto al gasoil, Marín mencionó que algunas tarifas subirán mientras que otras disminuirán.

Apoyo a la Reforma Laboral

Durante la entrevista, Marín también se pronunció a favor del proyecto de reforma laboral del Gobierno, señalando que la modernización del marco laboral es esencial para la competitividad del sector energético. “Para lograr los resultados que estamos obteniendo, necesitamos ser competitivos”, expuso, enfatizando que la industria debe adaptarse a un contexto global en constante cambio.

El CEO destacó la importancia de ser eficientes, especialmente considerando la competencia con el petróleo y gas estadounidense de las “Vacas Muertas”.

Evaluación del Gobierno y Vaca Muerta

Consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, Marín expresó su satisfacción, destacando que un gobierno que promueva un país abierto y orientado al libre mercado es crucial para las exportaciones y la atracción de inversiones. “A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”, declaró.

Finalmente, Marín subrayó el papel central de YPF en el desarrollo de Vaca Muerta, resaltando que la empresa contribuye significativamente a la riqueza del país a través de la explotación de sus recursos.