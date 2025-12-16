Reservas, dólar y confianza: el BCRA defiende su estrategia frente a las dudas del mercado

El BCRA atribuye la volatilidad reciente al proceso electoral y no a su política monetaria

La banda cambiaria logró contener el shock, pero el mercado sigue viendo riesgos

Reservas netas negativas y creciente expectativa de un waiver con el FMI

Analistas y bancos internacionales reclaman una acumulación más agresiva de dólares

El Gobierno sostiene que la remonetización es la condición previa para sumar reservas

La fragilidad del esquema dependerá de la velocidad del crecimiento y la confianza

El Banco Central volvió a plantarse frente a los cuestionamientos del mercado y ratificó el rumbo de su política cambiaria y monetaria, en un contexto donde la fragilidad de las reservas sigue siendo uno de los principales focos de tensión del esquema macroeconómico. Lo hizo a través de una presentación del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, titulada “Argentina 2025: superando el cisne negro, se ratifica la fortaleza del régimen económico”, en la que buscó despegar la reciente volatilidad financiera de las decisiones adoptadas por la autoridad monetaria.

Según Werning, el factor determinante detrás de las fuertes tensiones observadas desde julio tanto en el dólar como en las tasas de interés fue el proceso electoral, y no la política de compra de reservas ni el desarme de las LEFIs. En ese sentido, el funcionario sostuvo que el esquema vigente logró atravesar el shock político sin perder su consistencia y defendió la capacidad de la banda cambiaria para anclar expectativas, aun en un escenario de incertidumbre.

La postura del Banco Central apunta directamente a las advertencias que vienen formulando analistas y operadores de la city, que reclaman una acumulación más agresiva de reservas como condición necesaria para fortalecer la credibilidad del régimen cambiario. Para buena parte del mercado, una banda sin un respaldo robusto de dólares resulta vulnerable, sobre todo cuando el tipo de cambio cumple el rol de ancla nominal del programa económico.

Los precios de los contratos de dólar futuro reflejan esa ambivalencia. Hasta mayo, las cotizaciones se mantienen alineadas con el límite superior del esquema, que avanza a un ritmo del 1% mensual. Sin embargo, a partir de junio de 2026 comienzan a ubicarse en niveles similares o incluso por encima de esa referencia, lo que sugiere que el mercado no descarta un ajuste cambiario más adelante.

Entre los analistas más escuchados, Miguel Kiguel sintetizó el dilema central del programa. A su entender, el tipo de cambio puede seguir funcionando como ancla siempre y cuando exista confianza social en su estabilidad. En ese escenario, el Banco Central podría sostener una política monetaria más expansiva y acompañar la recuperación del crédito. Pero advirtió que, si esa confianza se erosiona, el esquema podría forzar un giro contractivo, como ya ocurrió durante octubre.

Las advertencias no provienen solo del ámbito local. El propio Fondo Monetario Internacional expresó su preocupación por el nivel de reservas. En noviembre, su portavoz Julie Kozack afirmó que la política monetaria y cambiaria deberá realizar “aportes más ambiciosos” para acumular dólares, con el objetivo de enfrentar shocks externos y facilitar el acceso a los mercados financieros.

Hoy, las reservas internacionales brutas rondan los 42.000 millones de dólares, mientras que las netas —descontando swaps, encajes y otros pasivos— continúan en terreno negativo, cerca de los 15.500 millones, según estimaciones del FMI. A pesar del proceso de acumulación iniciado en 2024, el mercado ya descuenta que el Gobierno deberá solicitar un waiver por el incumplimiento de la meta pactada en el acuerdo de Facilidades Extendidas.

Desde distintos informes privados coinciden en que cumplir con el objetivo luce virtualmente imposible en el corto plazo, y algunos bancos internacionales, como J.P. Morgan, ya hablan de la necesidad de recalibrar el marco cambiario e introducir un programa explícito de acumulación de reservas, aprovechando el respaldo político de Estados Unidos.

Frente a este diagnóstico, el Gobierno sostiene una mirada diferente. Tanto el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, como el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que la remonetización es la condición previa para acumular reservas, y no al revés. Según este enfoque, los dólares llegarán como consecuencia del crecimiento y de un cambio en la estructura productiva, y no mediante un tipo de cambio más alto que refleje una economía deprimida.

La discusión, en el fondo, expone dos visiones contrapuestas sobre la secuencia del programa económico. Mientras el mercado pide reforzar al Banco Central en momentos de mayor oferta de divisas, el Gobierno prioriza sostener la estabilidad y evitar medidas que, a su entender, pondrían en riesgo el proceso de desinflación. El riesgo es que, con una actividad aún frágil, la remonetización avance más lento de lo previsto y mantenga abiertas las dudas sobre la solidez del esquema cambiario.