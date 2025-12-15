YPF anunció que bajará la nafta 2% en todo el país esta semana

El presidente de YPF, Horacio Marín, adelantó que la nafta bajará 2% promedio en todo el país durante esta semana. Según detalló, la reducción será “de a poquito”, en forma paulatina, en los próximos días en las estaciones de servicio de la petrolera estatal.



La decisión se tomó por la caída en los precios internacionales del petróleo y el monitoreo de otras variables (dólar y logística entre otros). Se da cuando, como informó TN, el litro de súper acumula más de 41% de aumento en lo que va del año, 10 puntos por encima de la inflación.

“Seguimos todas las variables que conforman el precio y, como resultado de ese análisis, podemos confirmar que esta semana va a haber una baja de 2 por ciento en la nafta a nivel nacional”, afirmó Marín.

Cómo será la baja en el precio de la nafta

Marín explicó que la reducción de 2% en los surtidores no se aplicará de manera inmediata en todas las estaciones de la red YPF, sino que será forma gradual a lo largo de la semana.

“Va a ser de a poquito, en los próximos días y no en todos lados igual”, sostuvo el ejecutivo en una entrevista televisiva.

Eso porque la petrolera, desde agosto, dejó de informar los aumentos de los combustibles, al lanzar una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores según la demanda y la zona, entre otros factores.

Desde entonces, se manejan con precios dinámicos que pueden variar a diario. Para eso, dividieron el país en 174 corredores.

Marin recordó que cuando se hizo cargo de la petrolera: “Dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’. Y bajamos dos veces la nafta”.

En sentido opuesto, el CEO de YPF dijo que el gasoil no tendrá esa misma suerte. “Uno hay que subir y otro hay que bajar”, aseguró.

Por otra parte, Marín anticipó que en 2026 transformarán el modelo de negocio de YPF y van a dividirse las estaciones de servicio en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.

Cuál es el precio de la nafta en los distintos puntos del país

Como informó TN, hasta este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, en promedio se consigue la súper de YPF a $1630 el litro y la premium a $1850. En tanto, en los municipios del Gran Buenos Aires, como es habitual, los combustibles están más caros que en CABA.

Así, en el corredor sur del AMBA (Berazategui), la súper se vende a $1754 y la premium a $2095, en la red de estaciones de servicio de la petrolera Raizen, que comercializa los combustibles Shell.

