La jefa del MI6 advierte que el Reino Unido enfrenta una amenaza directa de Rusia

El servicio de inteligencia exterior británico MI6 advirtió que el Reino Unido ya se encuentra en la primera línea frente a Rusia, en un contexto donde la estrategia de Moscú de “exportar el caos” podría persistir hasta que el presidente Vladimir Putin modifique su enfoque, según anticipó Blaise Metreweli, jefa de la agencia, en declaraciones recogidas por The Times.



Metreweli, la primera mujer y la persona más joven en liderar el MI6, subrayó que la presión sobre Rusia en apoyo a Ucrania será sostenida, mientras el país enfrenta una “era de incertidumbre” marcada por la transformación de las reglas del conflicto internacional.



En su discurso, Metreweli enfatizó que el concepto tradicional de “frontera” ha quedado obsoleto, ya que la “línea del frente está en todas partes” debido a la utilización por parte de Moscú de tácticas de guerra híbrida, como la desinformación, el sabotaje y los ciberataques. Según la jefa del MI6, la amenaza de una Rusia “agresiva, expansionista y revisionista” es aguda y tangible para la sociedad británica, que ya experimenta de primera mano los efectos de estas estrategias.



Metreweli afirmó: “La exportación del caos es una característica, no un error, en el enfoque ruso de la política internacional; y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su cálculo”, según citó The Times.



Analistas citados por el mismo medio explican que la “exportación del caos” consiste en generar inestabilidad en el extranjero mediante la fabricación de crisis, que luego son aprovechadas por el Kremlin para obtener concesiones o desviar la atención y los recursos de Occidente. Entre las tácticas identificadas se encuentran el envío de oleadas de migrantes, el despliegue de mercenarios en conflictos internacionales, la ejecución de ciberataques, actos de sabotaje, manipulación informativa y la incursión de aeronaves en el espacio aéreo europeo.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Richard Knighton, advirtió en su primer discurso anual en el Royal United Services Institute sobre el aumento del riesgo de una invasión rusa a un país miembro de la OTAN.

Knighton declaró: “La guerra en Ucrania demuestra que la disposición de Putin a atacar a Estados vecinos, incluidas sus poblaciones civiles, potencialmente con armas novedosas y destructivas, amenaza a toda la OTAN, incluido el Reino Unido”, según recogió The Times. El alto mando militar británico hizo un llamado a fortalecer la resiliencia nacional y adoptó una postura de movilización social ante la creciente incertidumbre y los desafíos de seguridad.

Knighton subrayó que “el precio de la paz está aumentando” y que la situación actual es “más peligrosa de lo que he conocido durante mi carrera”, por lo que la respuesta debe ir más allá del fortalecimiento de las fuerzas armadas. En sus palabras: “Una nueva era para la defensa no solo implica que nuestras fuerzas armadas y el gobierno den un paso adelante —como lo estamos haciendo—, sino que toda la nación debe hacerlo. El liderazgo ruso ha dejado claro que desea desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir la OTAN”, según The Times.

Las intervenciones de Metreweli y Knighton coinciden con la visita del primer ministro Sir Keir Starmer a Berlín, donde participará en una cumbre de emergencia junto a líderes europeos, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y Steve Witkoff, enviado especial del presidente Trump, con el objetivo de persuadir a Estados Unidos para que acepte un plan de paz alternativo para Ucrania.

Metreweli, quien ingresó al MI6 como oficial de casos en 1999 y anteriormente dirigió el área de tecnología e innovación, describió la creciente complejidad e interconexión de las amenazas globales, que abarcan desde la disrupción tecnológica y los riesgos híbridos hasta el terrorismo y la manipulación informativa. En su intervención, destacó la relevancia de la “humanidad compartida” y la “capacidad de escuchar” en un momento de intensa actividad diplomática, mientras la administración Trump impulsa un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania antes de Navidad.

La directora del MI6 concluyó que “el desafío definitorio del siglo XXI no es simplemente quién posee las tecnologías más poderosas, sino quién las guía con mayor sabiduría. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra humanidad dependen de ello”, según The Times.

