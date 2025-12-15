El programa "Castraciones en tu Barrio" llega al Villa del Parque y continúa en el San José

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa "Castraciones en tu Barrio" se desarrollará desde el lunes 15 al viernes 19 de diciembre, de 7:30 a 12:30, en la vecinal del barrio Villa del Parque, ubicada en Deán Funes al 700 y en frente a la plaza del barrio San José, en Lavalle 2450.

Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación.

No es necesario solicitar turno, es por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.

El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.

En las próximas semanas visitará:

22 y 23/12 2 de Abril - Echeverría 1595.

29-30/12 y 2/01 Nuestra Señora del Luján - América 1310.

05 al 09/01 Italia - Bollinger 161.

12 al 16/01 Ilolay - Avenida Williner 856.