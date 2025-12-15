Cómo impactan las comidas festivas en el organismo

En la temporada festiva, la mesa se convierte en el centro de atención, y muchas personas sienten que la Navidad implica excesos alimenticios. Sin embargo, la Dra. Federica Amati, nutricionista del Reino Unido, sugiere un enfoque diferente: disfrutar sin culpa, pero con conciencia.

En una reciente aparición en el podcast ZOE, la Dra. Amati y Jonathan Wolf discutieron los hábitos comunes de esta época y la importancia de mantener la salud metabólica e intestinal, a pesar de las festividades.

Excesos y riesgos en la temporada navideña

La Dra. Amati advirtió sobre los peligros de los excesos para aquellos con problemas de salud, como enfermedades cardíacas o diabetes tipo 2. Durante las celebraciones de fin de año, los episodios cardíacos tienden a aumentar, lo que podría estar relacionado con los excesos alimenticios.

Para personas sanas, algunos días de comidas especiales no son problemáticos, pero la especialista resaltó que diciembre no debería ser una excusa para desbordes. “La industria alimentaria promueve productos navideños que a menudo son ultraprocesados y carentes de valor nutricional”, indicó.

Impacto en el microbioma y conceptos erróneos

La nutricionista discutió cómo ciertos alimentos pueden perjudicar el microbioma intestinal. “Las carnes rojas procesadas y el alcohol son proinflamatorios”, explicó. Añadió que consumir azúcares y grasas en exceso puede deteriorar la flora intestinal y contribuir a la inflamación.

También abordó el mito de que el azúcar causa hiperactividad en los niños, aclarando que ciertos aditivos, y no el azúcar en sí, son los responsables. Aconsejó evitar análisis de sangre inmediatamente después de las fiestas, ya que el consumo de bebidas azucaradas puede alterar los resultados.

Sugerencias para una alimentación saludable

La Dra. Amati propuso recetas saludables para la Navidad, como lasaña de lentejas y opciones de pescado. Resaltó la importancia de incluir verduras de temporada y alimentos fermentados, que benefician la salud intestinal. Además, recomendó adoptar una dieta mediterránea como base.

El ejercicio también es crucial. “Caminar después de las comidas ayuda a la digestión”, sugirió la especialista, quien destacó la necesidad de cuidar tanto la alimentación como la salud emocional y el descanso.

En resumen, la Dra. Amati aboga por un enfoque equilibrado durante la Navidad: disfrutar de la comida sin culpabilidad, pero eligiendo opciones que favorezcan el bienestar, permitiendo así que la salud y el placer coexistan en esta temporada festiva.