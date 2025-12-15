Misterio resuelto: para qué sirven los agujeros que hay en la parte superior de nuestro teléfono

Los pequeños orificios en la parte superior de los teléfonos móviles han generado tanto frustración como curiosidad entre los usuarios. Muchos se preguntan sobre su verdadera función, confundiendo su propósito con un potencial altavoz, micrófono, ranura para auriculares o incluso para colgar un charm.

Según un video de TikTok del usuario @fast_byte_informatica, estos orificios poseen un papel esencial en el funcionamiento de los smartphones modernos, tanto Android como iPhone. A menudo, los usuarios los pasan por alto, pero son fundamentales para la calidad de las llamadas.

Además del micrófono principal ubicado en la parte inferior del dispositivo, existe un segundo micrófono en la parte superior, cuya función es a menudo desconocida. Este componente es crucial para la tecnología de cancelación de ruido, que permite separar la voz del usuario de ruidos de fondo, mejorando así la claridad de las llamadas, incluso en entornos ruidosos.

Durante una conversación, el micrófono inferior recoge la voz del hablante, mientras que el micrófono superior detecta el sonido ambiental. Al comparar ambas señales, el teléfono puede filtrar el ruido, garantizando una mejor calidad de audio. Esta característica es habitual en la mayoría de los smartphones actuales, aunque no está presente en todos los modelos.

Es importante mantener estos orificios en buen estado, ya que son componentes delicados que no deben obstruirse ni manipularse con objetos punzantes. Confundirlos con la ranura para la tarjeta SIM o dañarlos puede afectar significativamente la calidad del sonido.

La próxima vez que observes estos pequeños agujeros en tu móvil, recuerda que su función trasciende lo estético. La eficacia en la cancelación de ruido depende de su correcto funcionamiento, garantizando comunicaciones más limpias y efectivas.