Homero Pettinato rompió el silencio tras el escándalo con Sofía Gonet

Homero Pettinato rompió el silencio sobre el reciente escándalo que involucra a Sofía Gonet durante su asistencia a la gala de los Martín Fierro de Streaming. Acompañado de Eial Moldavsky en la alfombra roja, el conductor hizo una destacada declaración: “Contento de estar con la persona menos mentirosa de la República Argentina. Tiene otras cosas, pero mentiroso no es”.

Cuando se le preguntó cómo se sentía tras la controversia, Pettinato admitió: “Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo. La verdad que fue un episodio triste y muy feo. No me identifica. No soy de exponer mi vida privada, pero en esta situación no me quedó otra”.

En tono más ligero, Moldavsky sugirió: “La próxima, cambien el ángulo de la cámara, no tan desde abajo”.