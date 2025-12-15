Messi ovacionado en Bombay y conoció a una leyenda del deporte local

Lionel Messi continuó su gira por India con una parada este domingo en Bombay, donde recibió una cálida bienvenida por parte de más de 55,000 aficionados en el estadio Wankhede. Acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, el capitán de la selección argentina saludó a los hinchas, quienes corearon su nombre y lo ovacionaron con entusiasmo.

Durante el evento, Messi pateó pelotas hacia la multitud como obsequio, generando aún más euforia entre los presentes. Además, tuvo la oportunidad de conocer a la leyenda del cricket Sachin Tendulkar, quien le obsequió la camiseta número 10 que utilizó al ganar la Copa del Mundo en 2011 en el mismo estadio.

"Tener hoy a los tres grandes del deporte aquí es realmente un momento dorado", afirmó Tendulkar, haciendo referencia a la presencia de Messi, De Paul y Suárez.

La gira de Messi por India concluirá este lunes, y se espera que tenga una reunión con el primer ministro Narendra Modi. El evento en Bombay se desarrolló sin incidentes, en contraste con los graves disturbios ocurridos en Calcuta, donde los aficionados destrozaron el estadio tras la inesperada salida de Messi.