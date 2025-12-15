Semana decisiva en San Lorenzo

San Lorenzo enfrenta una semana decisiva para su futuro, con una reunión de comisión directiva convocada por su presidente, Marcelo Moretti, para el próximo martes 16 de diciembre a las 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar del encuentro se comunicará 24 horas antes para garantizar la seguridad y se solicita a los asistentes mantener la confidencialidad.

Esta convocatoria se produce tras la intimación de la Comisión Fiscalizadora a Moretti y su citación judicial por no haber cumplido con el plazo de 15 días para realizar dicha reunión. Actualmente, el presidente está siendo investigado por presunta corrupción relacionada con el fichaje de un juvenil y volvió a ocupar su cargo en octubre, tras un fallo de la Cámara Civil que consideró “irregular” la ausencia de la comisión directiva.

El orden del día incluirá la situación judicial del club, conforme a la resolución de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil. También se discutirán posibles renuncias que podrían llevar a una nueva acefalía, así como solicitudes de licencia del secretario y el tesorero, y la falta de firmas autorizadas para la gestión diaria del club.

Además, se analizará el pedido de quiebra del fondo suizo AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, ligado a una deuda relacionada con el jugador Adolfo Gaich. Otro punto tratará la convocatoria a Asamblea para discutir la memoria y balance correspondientes a 2023 y 2024.

La última aparición pública de Moretti fue en el predio de la AFA durante los sorteos de la Liga Profesional 2026 y la Copa Argentina 2026, donde justificó la reunión de comisión directiva como una respuesta a “un expreso pedido de la Justicia” para regularizar el funcionamiento institucional del club.