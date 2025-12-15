Piden la detención de un exjugador de Vélez

En las últimas horas, se solicitó la detención de José Florentín, uno de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de violación, según informaron los abogados de la víctima ante la Justicia de Tucumán. La defensa de la joven denuncia que el mediocampista paraguayo presentó una contradenuncia con el fin de “entorpecer la investigación”.

Los letrados de la denunciante sostienen que Florentín manipuló pruebas y formuló una denuncia falsa. Por ello, piden su detención y prisión preventiva argumentando que su conducta pone “en riesgo la vida de la víctima”, quien había intentado quitarse la vida semanas atrás.

El documento presentado a la Justicia detalla que Florentín estaría cometiendo actos de intimidación y hostigamiento hacia la víctima y los testigos, lo que podría implicarlo en otros delitos, como instigación al suicidio.

La familia del jugador de Central Córdoba había presentado en octubre una contradenuncia por “falso testimonio”, acusando a los abogados de la denunciante de haber planificado la acusación contra los futbolistas. En respuesta, la Justicia ordenó allanamientos en las residencias del padre de la víctima y de los letrados, lo que provocó una crisis en la joven, quien está recibiendo tratamiento psicológico.

En marzo de 2024, una periodista deportiva tucumana denunció a los cuatro futbolistas—Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré—por abuso sexual. La denuncia se refiere a un hecho ocurrido tras un partido de Vélez contra Atlético Tucumán.

Florentín, Osorio y Cufré fueron inicialmente puestos en prisión domiciliaria, pero luego recuperaron su libertad. Tras la rescisión de su contrato con Vélez, Florentín firmó con Central Córdoba hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, medios de Paraguay indican que está negociando su incorporación a Olimpia tras obtener permiso judicial para salir del país.

Respecto de las posibles penas, Florentín y Cufré están imputados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado y podrían enfrentar de ocho a 20 años de prisión. Sosa, acusado de partícipe secundario en el mismo delito, enfrenta penas similares, aunque es probable que su castigo sea menor. Osorio, por su parte, está imputado por abuso sexual con acceso carnal, con penas que van de seis a 15 años.

La causa está bajo la fiscalía de Adriana Reinoso Cuello. Hasta el momento, el expediente no ha sido elevado a juicio y los imputados permanecen en libertad.