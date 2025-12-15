Belgrano salió campeón del torneo femenino

Belgrano se coronó campeón del fútbol femenino argentino tras vencer a Racing Club 2-0 en la final de vuelta del Torneo de Primera División, disputada en el estadio Julio César Villagra. Con este triunfo, el equipo cordobés logró revertir la serie, luego de haber perdido 1-0 en el partido de ida en Avellaneda.

Desde el comienzo, Belgrano asumió el control del juego y se destacó por su capacidad ofensiva, con goles de Mayra Acevedo y Alaides Paz. Acevedo abrió el marcador, impulsando la remontada, y Paz amplió la ventaja, asegurando el título y el primer campeonato en la historia del club en la máxima categoría del fútbol femenino.

Belgrano lideró la Zona A, dejando atrás a Boca, y eliminó a Ferro y River en las fases previas. Este triunfo marca un giro en el escenario del fútbol femenino, ya que Newell's también se consagró campeón este año, lo que sugiere un cambio en la hegemonía tradicional del Xeneize.